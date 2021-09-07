أخبار عاجلة

إبراهيم نجم: نسعى لإصدار النسخة الإنجليزية من «الدليل المرجعي لمواجهة التطرف» -
محافظ المنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقي لقاح كورونا بمركز أبوقرقاص -
إخماد حريق بطريق جمال عبدالناصر غرب الإسكندرية (صور) -
تنفيذ مناورة لمواجهة السيول والتعامل معها بكفر شكر (صور) -
البريد المصري يوقع اتفاقيتي تعاون مع نظيره القطري بالدوحة -
إزالة 26 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ونهر النيل بالقليوبية -
اتفاقياتي تعاون لاستخدام التطبيقات التكنولوجية في الابحاث الطبية -
كلمة «مدبولي» خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021(فيديو) -
تخطيط الأهلي توصي بسرعة نقل تدريبات الفريق الى السلام بسبب سوء أرضية التتش -
رصد وتحليل و3 أقسام.. "رصانة" يُصدِر تقرير الحالة الإيرانية في 30 يوماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

الهزار تحول لجريمة .. تفاصيل القبض علي طالب بتهمة قتل صديقه في الجيزة

Print
الهزار تحول لجريمة .. تفاصيل القبض علي طالب بتهمة قتل صديقه في الجيزة الهزار تحول لجريمة .. تفاصيل القبض علي طالب بتهمة قتل صديقه في الجيزة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف التحريات مباحث الجيزة في واقعة مقتل طالب علي يد صديقه بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، أن المجني عليه تعرض للضرب المستمر فسقط جثة هامدة، مؤكدة علي عدم وجود آثار اعتداء بأسلحة بيضاء أو النارية.

كان قسم شرطة منشأة القناطر، تلقت بلاغا بمقتل طالب يبلغ من العمر 16 سنة، نتيجة تعرضه لاعتداء بالضرب، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة المجني عليه بكدمات متفرقة بالوجه والجبهة والقدمين.

وقالت التحريات أن مزاحا بين المجني عليه، وصديقه 15 سنة طالب، تحول إلى مشاجرة أسفرت عن موت احدهما نتيجة الاعتداء عليه بالضرب، تمكن رجال المباحث من ضبط الطالب المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال أفراد من أسرة المجني عليه، ووجهوا اتهاما لصديق المجني عليه بالتسبب في ارتكاب الجريمة، وبمواجهة المتهم واعترف أنه لم يقصد قتله، وقال أنه كان مزاحا بينهما تطور إلى مشاجرة بالأيدي ففوجئت بانه يسقط علي الأرض ولفظ انفاسه الأخيرة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصفقة الثالثة.. الزمالك يعلن ضم النقاز رسميًا

الصفقة الثالثة.. الزمالك يعلن ضم النقاز رسميًا

إبراهيم نجم: نسعى لإصدار النسخة الإنجليزية من «الدليل المرجعي لمواجهة التطرف»

إبراهيم نجم: نسعى لإصدار النسخة الإنجليزية من «الدليل المرجعي لمواجهة التطرف»

محافظ المنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقي لقاح كورونا بمركز أبوقرقاص

محافظ المنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقي لقاح كورونا بمركز أبوقرقاص

إخماد حريق بطريق جمال عبدالناصر غرب الإسكندرية (صور)

إخماد حريق بطريق جمال عبدالناصر غرب الإسكندرية (صور)