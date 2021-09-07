الهزار تحول لجريمة .. تفاصيل القبض علي طالب بتهمة قتل صديقه في الجيزة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف التحريات مباحث الجيزة في واقعة مقتل طالب علي يد صديقه بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، أن المجني عليه تعرض للضرب المستمر فسقط جثة هامدة، مؤكدة علي عدم وجود آثار اعتداء بأسلحة بيضاء أو النارية.

كان قسم شرطة منشأة القناطر، تلقت بلاغا بمقتل طالب يبلغ من العمر 16 سنة، نتيجة تعرضه لاعتداء بالضرب، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة المجني عليه بكدمات متفرقة بالوجه والجبهة والقدمين.

وقالت التحريات أن مزاحا بين المجني عليه، وصديقه 15 سنة طالب، تحول إلى مشاجرة أسفرت عن موت احدهما نتيجة الاعتداء عليه بالضرب، تمكن رجال المباحث من ضبط الطالب المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال أفراد من أسرة المجني عليه، ووجهوا اتهاما لصديق المجني عليه بالتسبب في ارتكاب الجريمة، وبمواجهة المتهم واعترف أنه لم يقصد قتله، وقال أنه كان مزاحا بينهما تطور إلى مشاجرة بالأيدي ففوجئت بانه يسقط علي الأرض ولفظ انفاسه الأخيرة.