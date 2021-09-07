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ضبط منظومة اتصالات غير شرعية لخدمة الإنترنت في البحيرة

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ضبط منظومة اتصالات غير شرعية لخدمة الإنترنت في البحيرة ضبط منظومة اتصالات غير شرعية لخدمة الإنترنت في البحيرة

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أكدت تحريات ومعلومات الأجهزة الأمنية قيام (أحد الأشخاص) في البحيرة بإنشاء منظومة اتصالات غير شرعية لخدمة الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وتقاضى مبالغ مالية نظير تلك الخدمة، بالمخالفة للقانون وذلك بمحل إقامته بمحافظة البحيرة.
عقب تقنين الإجراءات قامت الأجهزة الأمنية باستهداف المتهم بمحل إقامته وتبين تواجد (شقيقه)، وبالتفتيش عثر على 3 مقوى إشارة خارجى و35 راوتر و6 سويتش وجهاز حاسب آلى بمشتملاته ومجموعة من الكابلات والشواحن الخاصة بالشبكة).

وبمواجهة المذكور أقر بإنشاء تلك الشبكة بالاشتراك مع شقيقه وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله شهرياً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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