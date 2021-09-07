مدرسة تطالب طليقها برد 100 ألف جنية قيمة منقولات زوجية

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أقامت مدرسة دعوى أمام محكمة أسرة البساتين ضد طليقها، تطالبه برد قيمة المنقولات الزوجية وقدرها 100 ألف جنية، وقالت المدعية أن طليقها استغل عدم وجودها في مسكن الزوجية وأستولى على منقولاتها الزوجية قبل طلاقها.

وأوضحت المدعية أن سبب اقامتها الدعوى لايقاف محكمة المستأنف حكم أول درجة والصادر بحبسه 6 أشهر بتهمه تبديد منقولات زوجيه مع إحتفاظ المدعية بدعواها المدنية.

وتابعت أنها تزوجت منذ 3 سنوات من أحد أقاربها «زواج صالونات» وأنجبت منه طفله عمرها عام ونصف، ونشبت بينهما مشاجرات عديدة بسبب تغيبه عن المنزل لفترات طويله، بدعوة العمل، وفوجئت به يطلقها دون سبب والاستيلاء على منقولاتها الزوجية عند زيارتها لوالدتها.

وأضافت المدعية بانها حررت محضر ضده بقسم الشرطة، اتهمته فيه بالاستيلاء على المنقولات الزوجية، وأكدت التحريات صحة ماورد في بلاغها وتم إحالة المحضر إلى النيابة، التي احالته لمحكمة الجنح المختصة، وحضر شهود العيان من الجيران أمام المحكمة، وأكدوا بان الزوج استولى على المنقولات الزوجية في غياب زوجته وعندما سأل عن سبب نقل المنقولات أكد بانه اشترى شقة جديدة، وقضت المحكمة بحبسه 6 أشهر، إلا إنه استئناف على الحكم وقضت محكمة جنح مستأنف بإيقاف حكم اول درجة.