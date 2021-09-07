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ضحك ولعب وتقاليع لنجوم السينما في مهرجان فينيسيا (صور)

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ضحك ولعب وتقاليع لنجوم السينما في مهرجان فينيسيا (صور) ضحك ولعب وتقاليع لنجوم السينما في مهرجان فينيسيا (صور)

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بينما يتنافس صناع السينما لتقديم أفلامهم في فعاليات الدورة الـ78 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وعرض أحدث أعمالهم، كان لبعض المشاهير ونجوم السينما حضورا جذابا بتبادل المواقف الطريفة والمضحكة على الريد كاربت أو خلال حضورهم للمؤتمرات الصحفية لأفلامهم، فكان للممثل الإسباني خافيير باراديم حضور ملفت عند مشاركته في مؤتمر صحفي لفيلمه «dune» إذ تبادل المصافحة والقبلات مع مخرج فيلمه رغم تحذيرات إدارة المهرجان بالتباعد الاجتماعي تحسبا لفيروس كورونا.

مواقف طريفة لنجوم السينما في مهرجان فينيسيا

أيضا حظى النجم الإسباني أنطونيو بانديراس بحضور قوي مع زميلته «بينلوبي كروز»، ومع صديقته.

أنطونيو بانديراس وصديقته

وتبادل الممثلان جيسيكا تشايستان وأوسكار إيزاك المزاح والرقص أمام حضور المؤتمر الصحفي لفيلمها «Scenes From A Marriage» الذي يعرض خارج المسابقة.

مواقف طريفة لنجوم السينما في مهرجان فينيسيا

وظهر صناع فيلم «Last Night In Soho» في لقطات طريفة مع دمى بالحجم البشرى خارج قاعة العرض، كما تبادل أبطال فيلم «the box» الحضور الملفت لأبطاله.

مواقف طريفة لنجوم السينما في مهرجان فينيسيا

وظهر الممثل «هيرن مينديز» وصديقته «أليخاندرا بريسينو» بإطلالة ملفتة بارتداءهما قناعين على هيئة ما يتم ارتداءه في الحفلات التنكرية ورقصا على الريد كاربت.

مواقف طريفة لنجوم السينما في مهرجان فينيسيا

وظهرت الممثلة «سينثيا إريفو» بفستان منفوش لامع جذب الأنظار خلال العرض الأول للفيلم.

مواقف طريفة لنجوم السينما في مهرجان فينيسيا
مواقف طريفة لنجوم السينما في مهرجان فينيسيا

الممثلة الأمريكية كيت هادسون كان لها حضور ملفت أيضا صاحب مشاركتها العرض الاول لفيلمها «Mona Lisa and the Blood Moon»، وظهرت «هادسون» بفستان أحمر جذاب صحبة كلبتها التي لم تفارقها على الريد كاربت.

مواقف طريفة لنجوم السينما في مهرجان فينيسيا

وحرصت بعض النجمات على الظهور بإطلالات غريبة وملفتة وكذلك في الماكياج وتسريحات الشعر.

مواقف طريفة لنجوم السينما في مهرجان فينيسيا
مواقف طريفة لنجوم السينما في مهرجان فينيسيا
مواقف طريفة لنجوم السينما في مهرجان فينيسيا
مواقف طريفة لنجوم السينما في مهرجان فينيسيا
مواقف طريفة لنجوم السينما في مهرجان فينيسيا
مواقف طريفة لنجوم السينما في مهرجان فينيسيا
مواقف طريفة لنجوم السينما في مهرجان فينيسيا
مواقف طريفة لنجوم السينما في مهرجان فينيسيا
مواقف طريفة لنجوم السينما في مهرجان فينيسيا

يذكر أن الدورة الـ78 لمهرجان فينيسيا السينمائي تختتم في 11 سبتمبر الجاري.

المصرى اليوم

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