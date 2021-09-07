مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يحذر من الجفاف وانتشار الجوع في أفغانستان

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أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أفغانستان تواجه انهيارا في الخدمات الأساسية وإن إمدادات الغذاء وغيره من المساعدات بدأت تنفد.

وأطلق المكتب اليوم الثلاثاء مناشدة عاجلة لجمع نحو 600 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 11 مليون شخص خلال الفترة المتبقية من هذا العام وسط تحذيرات من الجفاف وانتشار الجوع.

وأكد المتحدث باسم المكتب ينس لايركه أن ملايين الأفغان يحتاجون إلى المساعدات الغذائية والصحية، وحث المانحين على تقديم المزيد قبل مؤتمر للمساعدات من أجل أفغانستان في 13 من سبتمبر .

وقال لايركه «الخدمات الأساسية في أفغانستان تنهار ويوشك الغذاء والمساعدات الأخرى اللازمة للحياة على النفاد». وأضاف «نحث المانحين الدوليين على دعم هذه المناشدة بسرعة وسخاء».

ونزح أكثر من نصف مليون شخص داخل أفغانستان هذا العام مع اجتياح طالبان للبلاد، والذي توج بسيطرتها على العاصمة كابول يوم 15 أغسطس .

في حين حذر مسؤول بمنظمة الصحة العالمية من أن مئات المرافق الصحية في أفغانستان تواجه خطر الإغلاق لأن المانحين الغربيين الذين يمولونها ممنوعون من التعامل مع طالبان.

وقال ريك برينان مدير عمليات الطوارئ المختص بالمنطقة في منظمة الصحة العالمية في تصريحات صحفية لوكالة رويترز إن المنظمة التابعة للأمم المتحدة تحاول سد الفجوة عبر توفير الإمدادات والمعدات والتمويل إلى 500 من المراكز الصحية، وإنها على اتصال أيضا مع قطر لتوصيل إمدادات طبية.

وكانت حركة طالبان قد أعلنت الاثنين عن تحقيق النصر في آخر جزء من أفغانستان يقاوم حكمها، معلنة انتزاع السيطرة على وادي بنجشير لتكتمل بذلك سيطرتها على البلاد، كما تعهدت بإعلان حكومة جديدة قريبا.

وظهر أعضاء من طالبان يقفون أمام بوابة مقر حاكم إقليم بنجشير بعد قتال استمر أياما مع جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية بقيادة زعيم بنجشير أحمد مسعود.

يذكر أن القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة تمكنت من إجلاء نحو 124 ألف أجنبي وأفغاني معرضين للخطر في الأسابيع التي سبقت مغادرة آخر القوات الأمريكية كابول، لكنها تركت خلفها عشرات الآلاف الذين يخشون انتقام طالبان.