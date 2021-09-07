ليفربول يكثف جهوده لإنقاذ نجمه العالق في غينيا بعد الانقلاب العسكري

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في محاولة لإجلاء النجم الغيني نابى كيتا، لاعب وسط ليفربول الإنجليزى العالق في غينيا، بعدما شهدت البلاد انقلابا عسكريا الأحد الماضى، ويجرى نادى ليفربول محاولات لانقاذ لاعبه وإعادته للفريق، وقال المتحدث باسم ليفربول لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «نحن على تواصل مستمر مع نابي، ونجري اتصالات دورية مع إدارة منتخب بلاده».

وأضاف: «سعداء بأنه آمن ويحظى بالرعاية، وبالتأكيد الوضع غير مستقر، وسنحافظ على التواصل الدوري مع الجهات المعنية، في ظل مساعينا لإعادة نابي إلى ليفربول في الوقت المناسب»، وتوجه نابي كيتا البالغ 26 عاما للانضمام إلى منتخب بلاده غينيا، لكن في هذا الوقت نفسه جرى انقلاب عسكري في غينيا وأعلن الانقلابيون حل الحكومة واعتقال رئيس غينيا، ألفا كوندي، وغلق الحدود.

يذكر أن الانقلاب العسكري أسفر عن تأجيل مباراة غينيا مع المغرب، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022، ونجحت مساعي دبلوماسية في مغادرة بعثة المنتخب المغربي العاصمة الغينية كوناكري عقب إغلاق جميع الحدود.