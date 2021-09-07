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أمين جدة: إطلاق ولي العهد لمشروع إعادة إحياء جدة التاريخية يشكل خطوة لتنمية الإنسان والمكان

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أمين جدة: إطلاق ولي العهد لمشروع إعادة إحياء جدة التاريخية يشكل خطوة لتنمية الإنسان والمكان أمين جدة: إطلاق ولي العهد لمشروع إعادة إحياء جدة التاريخية يشكل خطوة لتنمية الإنسان والمكان
قال: إنها تحمل قيمة ثقافية كبيرة ومصنفة ضمن مواقع التراث العالمي

أمين جدة: إطلاق ولي العهد لمشروع إعادة إحياء جدة التاريخية يشكل خطوة لتنمية الإنسان والمكان

ثمّن أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- إطلاق مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية" ضمن برنامج تطوير جدة التاريخية، والذي يشكل خطوة مهمة وملهمة تنطلق في أهدافها إلى تنمية الإنسان والمكان، وتؤصل في الذاكرة عراقة التاريخ والزمان، وسط بيئة خلاقة حاضنة للفن والإبداع، وجاذبة للاقتصاد ورواد الأعمال وفق رؤية 2030م.

وبيّن "التركي" أن جدة التاريخية تحمل قيمة ثقافية كبيرة ومصنفة ضمن مواقع التراث العالمي، لافتاً إلى أن مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية" يستهدف البنية التحتية والخدمية، ويحسن من جودة الحياة، كما سيعزز الجوانب الحَضرية، ويطور المجال الطبيعي والبيئي، وسيتحول المكان إلى حاضنة طبيعية للفن والإبداع وملتقى للفنانين ورواد الأعمال السعوديين.

وأشار "التركي" إلى أن أحد أهداف التطوير هو استثمار التاريخ والعناصر الثقافية في المنطقة، وتحويلها إلى روافد اقتصادية مهمة تتيح فرص عمل واعدة ومميزة، مؤكداً أن جدة التاريخية ستكون وجهة سياحية جاذبة تستقطب الزائرين من كل مكان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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