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شاهد.. "الأحمدي" يسلّم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم في صربيا

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شاهد.. "الأحمدي" يسلّم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم في صربيا شاهد.. "الأحمدي" يسلّم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم في صربيا
نقل تحيات خادم الحرمين وولي العهد للرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش

شاهد..

سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين في البوسنة والهرسك أسامة بن داخل الأحمدي، أمس الاثنين، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم إلى رئيس جمهورية صربيا "ألكسندر فوتشيتش".

ونقل السفير الأحمدي للرئيس فوتشيتش خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- معبراً عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التي تدلّ على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

وطلب رئيس جمهورية الصرب نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وعبّر عن تقديره للمملكة العربية حكومةً وشعباً، وتطلع بلاده إلى العمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون في كل المجالات، متمنياً لـ"الأحمدي" التوفيق في أداء عمله ودعم العلاقات بين البلدين الصديقين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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