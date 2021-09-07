يومياً.. أكثر من 500 طن ترد إلى موسم عنيزة للتمور

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الأصناف تنوعت ما بين السكري والخلاص والونانة والبرحي

يرد أكثر من 500 طن من التمور بمختلف أنواعها لساحة المزاد بموسم عنيزة للتمور من مئات المزارع من داخل وخارج منطقة القصيم، حيث تنوعت الأصناف الواردة ما بين السكري والخلاص والونانة والبرحي وغيرها.

وذكر رئيس بلدية عنيزة المهندس فارس بن محمد القحطاني أن كمية التمور الواردة تخضع بشكل يومي إلى الفحص المختبري؛ للكشف عن متبقيات المبيدات الحشرية فيها، حيث يقوم فريق المختبر برفع عينات بشكل ممنهج وعملي، وفحصها ومتابعة نتيجتها خلال ثلاثين دقيقة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط الصحية.