رئيس جامعة بني سويف: تطعيم 5000 طالب لليوم الثالث على التوالي داخل مراكز اللقاح

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن تطعيم 5000 طالب لليوم الثالث على التوالي بمراكز اللقاح التي تم تخصيصها لتطعيم الطلاب داخل الحرم الجامعي بالمجان، جاء ذلك خلال جولتة التفقدية للاطمئنان على توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتطعيم كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب داخل المراكز المتواجدة بالجامعة.

ووجه رئيس الجامعة، بضرورة وضع آليات للمتابعة المستمرة بكل دقة، واتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمواجهة وتذليل أي عقبات محتملة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة المشاركين وذلك في اطار الخطة الشاملة التي وضعتها الجامعة لاستكمال تطعيم جميع منسوبيها.

وأوضح الدكتور منصور، أن الجامعة تهدف إلى مواصلة العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة، وذلك من خلال الإسراع في تنفيذ خطة تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا وتطعيم منسوبي الجامعة لتقليل فرص الإصابة بالعدوي، مشيرا إلى أن حملة التطعيم تتم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة.