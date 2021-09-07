أخبار عاجلة

رصد وتحليل و3 أقسام.. "رصانة" يُصدِر تقرير الحالة الإيرانية في 30 يوماً -
أمانة جدة تغلق 12 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية -
منْح 21 مقيمًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسبة -
خلال أسبوعين.. مبيعات موسم تمور الأحساء تتجاوز 3.5 مليون ريال -
ضمن البطولة الآسيوية الـ21.. "أخضر الطائرة" يعبر كازاخستان بثلاثة أشواط -
مركز الملك عبدالعزيز للحوار يستقبل القائم بأعمال السفارة البريطانية -
غدًا.. "الفيصل" يطلق أعمال جائزة مكة للتميز في دورتها الثالثة عشرة -
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 13 مواطناً و3 مقيمين -
"تكافل" تصرف الدفعة الأولى من الإعانة المالية لـ 270 ألف طالب وطالبة -
"الشؤون الإسلامية" تُكثّف جهودها التوعوية مع توافد المعتمرين لموسم 1443هـ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس جامعة بني سويف: تطعيم 5000 طالب لليوم الثالث على التوالي داخل مراكز اللقاح

Print
رئيس جامعة بني سويف: تطعيم 5000 طالب لليوم الثالث على التوالي داخل مراكز اللقاح رئيس جامعة بني سويف: تطعيم 5000 طالب لليوم الثالث على التوالي داخل مراكز اللقاح

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن تطعيم 5000 طالب لليوم الثالث على التوالي بمراكز اللقاح التي تم تخصيصها لتطعيم الطلاب داخل الحرم الجامعي بالمجان، جاء ذلك خلال جولتة التفقدية للاطمئنان على توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتطعيم كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب داخل المراكز المتواجدة بالجامعة.

ووجه رئيس الجامعة، بضرورة وضع آليات للمتابعة المستمرة بكل دقة، واتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمواجهة وتذليل أي عقبات محتملة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة المشاركين وذلك في اطار الخطة الشاملة التي وضعتها الجامعة لاستكمال تطعيم جميع منسوبيها.

وأوضح الدكتور منصور، أن الجامعة تهدف إلى مواصلة العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة، وذلك من خلال الإسراع في تنفيذ خطة تلقي اللقاحات ضد وتطعيم منسوبي الجامعة لتقليل فرص الإصابة بالعدوي، مشيرا إلى أن حملة التطعيم تتم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صحة حماس: 1805 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحة حماس: 1805 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خطوة بخطوة.. كيف تتم عملية تنبيب المرضى لمحاولة إنقاذهم من فيروس كورونا؟

خطوة بخطوة.. كيف تتم عملية تنبيب المرضى لمحاولة إنقاذهم من فيروس كورونا؟

وفاة سيدة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد بالعريش

وفاة سيدة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد بالعريش

جامعة سوهاج تواصل حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

جامعة سوهاج تواصل حملة التطعيم ضد فيروس كورونا