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نائب: تطعيم الطلاب وهيئة التدريس مقدمة لتطبيق الحضور والانصراف

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نائب: تطعيم الطلاب وهيئة التدريس مقدمة لتطبيق الحضور والانصراف نائب: تطعيم الطلاب وهيئة التدريس مقدمة لتطبيق الحضور والانصراف

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قال النائب محمد عبدالحميد، عضو مجلس النواب، إن خطة لتطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمدارس والجامعات، بلقاح ، هو مقدمة لتطبيق نظام الحضور والانصراف لانتظام العام الدراسي الجديد، معلناً تأييده واتفاقه مع تصريحات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى التي أكد فيها أن قرار انتظام الدراسة للطلاب والمعلمين هو قرار دولة ولجنة إدارة الأزمة، والرئيس أمر منذ أسابيع بضرورة تطعيم جميع العاملين وعددهم 1.6 مليون، وجميع العاملين في الجامعات، حتى يكون العام الدراسي منتظم، وتم تطعيم 800 ألف والباقي لهم مواعيد للتطعيم خلال أيام، وستسعى الحكومة بأن يكون العام الدراسي منضبط بحضور وانصراف وأعمال سنة.
وأشاد «عبدالحميد» في بيان أصدره اليوم، بحرص وزير التعليم على استكمال العام الدراسي ومنع المعلم الذي لم يحصل على التطعيم من دخول المدرسة، وكذلك الحال بالنسبة لأساتذة الجامعات، وتأكيد الوزير على أن هناك اتجاه لعام دراسي مكتمل الأركان.

وأضاف النائب أنه المحتوى الإلكتروني في التعليم أمر جيد، ولكنه ليس الأساس، وإنما مكمل للعملية التعليمية التي تتم في المدارس، ولا يمكن استبدالها إلا في حالات الضرورة فقط، والمحدد هو وزارة الصحة فقط ولجنة إدارة الأزمة، ولن يتم اتخاذ أي قرار بخصوص كورونا إلا من خلالهم .

وطالب النائب من وزير التعليم، تنفيذ ما أعلن عنه بجميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، مشيراً إلى الاهمية القصوى لعودة الانضباط داخل المؤسسات التعليمية والاهتمام بجميع الانشطة الرياضية والثقافية وغيرها، وهو من شأنه سيحد من ظاهرة الدروس الخصوصية والتعليم الموازى داخل مايسمى بالسناتر التعليمية.

المصرى اليوم

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