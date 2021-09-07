محافظ الفيوم يترأس اللجنة المركزية لمتابعة موقف «كورونا» بالمحافظة

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ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللجنة المركزية الخاصة بمتابعة موقف كورونا بالمحافظة، للوقوف على كالموقف الحالي لمرضي كورونا، وكذا خطة مواجهة الموجة الرابعة للفيروس، ومعدلات الإصابة خلال الأسابيع الأخيرة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة بالمجلس، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور سيف الدين عبدالشكور مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور عصام على حسن، مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب العلاجي والوقائى، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والتفتيش الصيدلي، والعلاج الحر.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول استعراض آخر المستجدات والإجراءات المتبعة للتصدي للإصابة بفيروس كورونا، وكذا سير العمل والآداء بكافة المستشفيات، وعدد الأسرّة بكل مستشفى ونسب الأشغال بها، واستعدادات المستشفيات لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.
وكشف المتحدث الرسمي، أن وكيل وزارة الصحة، استعرض تقريراً حول موقف فيروس كورونا المستجد، موضحاً المعدلات الأسبوعية للإصابات، التي بدأت تتزايد منذ منتصف أغسطس 2021، وتوزيع الحالات بكل مستشفى، فضلاً عن عرض موقف ونسب مخزون الأكسجين السائل بالمستشفيات، حيث أكّد توافر الأكسجين في جميع المستشفيات حالياً، وكذلك توافر المستلزمات الطبية، والأدوية، والمستلزمات الشخصية، كما استعرض خطة مديرية الصحة لمواجهة الموجة الرابعة للفيروس، ومراكز التطعيمات الثابتة والمتنقلة وأعدادها.
أكد محافظ الفيوم، على تشغيل أقسام العزل بالمستشفيات المركزية، لتوفير أعداد كبيرة من الأسرّة بمستشفيات الحميات والصدر والتأمين الصحي، لمواجهة أي زيادة في أعداد الإصابات خلال المرحلة المقبلة لا قدر الله، مؤكداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والتكاتف، وأن يتحمل الجميع المسئولية المشتركة في التصدي للأزمة، ومجابهة جائحة كورونا، خاصة خلال هذه المرحلة.
وشدد المحافظ، على سرعة تلقى كافة الفرق والأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة لقاح كورونا، مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، موجهاً وكيل وزارة الصحة بتحويل بعض المراكز الثابتة لتلقي «لقاح كورونا» لمراكز متنقلة، لتطعيم المواطنين بمحل إقامتهم، وكذا العاملين بالمديريات والمصالح الحكومية بمكان عملهم، لما لذلك من أثر إيجابي في انخفاض حدة الإصابة بالفيروس.
ووجه المحافظ، بعقد لقاء لوكيل وزارة التربية والتعليم ومديري الادارات التعليمية، مع وكيل وزارة الصحة، للتننسيق معاً لتطعيم كافة العاملين بالقطاع التعليمي بمختلف الادارات التعليمية بالمحافظة.
كما وجه «الأنصاري» وكيل وزارة الصحة، بإعداد بيان متكامل يتضمن زيارات فرق التطعيمات المتنقلة، للجهاز الإداري للمحافظة، وأعداد العاملين الذين تم تطعيمهم بكل قطاع، وأعداد الذين لم يتلقوا اللقاح، مشدداً على أن مديري المديريات والقطاعات الخدمية مسئولون مسئولية كاملة عن تطعيم العاملين بقطاعاتهم للحفاظ على سلامة الجميع.