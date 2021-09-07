محافظ الفيوم يترأس اللجنة المركزية لمتابعة موقف «كورونا» بالمحافظة

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ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللجنة المركزية الخاصة بمتابعة موقف كورونا بالمحافظة، للوقوف على كالموقف الحالي لمرضي كورونا، وكذا خطة مواجهة الموجة الرابعة للفيروس، ومعدلات الإصابة خلال الأسابيع الأخيرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة بالمجلس، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور سيف الدين عبدالشكور مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور عصام على حسن، مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب العلاجي والوقائى، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والتفتيش الصيدلي، والعلاج الحر.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول استعراض آخر المستجدات والإجراءات المتبعة للتصدي للإصابة بفيروس كورونا، وكذا سير العمل والآداء بكافة المستشفيات، وعدد الأسرّة بكل مستشفى ونسب الأشغال بها، واستعدادات المستشفيات لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وكشف المتحدث الرسمي، أن وكيل وزارة الصحة، استعرض تقريراً حول موقف فيروس كورونا المستجد، موضحاً المعدلات الأسبوعية للإصابات، التي بدأت تتزايد منذ منتصف أغسطس 2021، وتوزيع الحالات بكل مستشفى، فضلاً عن عرض موقف ونسب مخزون الأكسجين السائل بالمستشفيات، حيث أكّد توافر الأكسجين في جميع المستشفيات حالياً، وكذلك توافر المستلزمات الطبية، والأدوية، والمستلزمات الشخصية، كما استعرض خطة مديرية الصحة لمواجهة الموجة الرابعة للفيروس، ومراكز التطعيمات الثابتة والمتنقلة وأعدادها.

أكد محافظ الفيوم، على تشغيل أقسام العزل بالمستشفيات المركزية، لتوفير أعداد كبيرة من الأسرّة بمستشفيات الحميات والصدر والتأمين الصحي، لمواجهة أي زيادة في أعداد الإصابات خلال المرحلة المقبلة لا قدر الله، مؤكداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والتكاتف، وأن يتحمل الجميع المسئولية المشتركة في التصدي للأزمة، ومجابهة جائحة كورونا، خاصة خلال هذه المرحلة.

وشدد المحافظ، على سرعة تلقى كافة الفرق والأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة لقاح كورونا، مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، موجهاً وكيل وزارة الصحة بتحويل بعض المراكز الثابتة لتلقي «لقاح كورونا» لمراكز متنقلة، لتطعيم المواطنين بمحل إقامتهم، وكذا العاملين بالمديريات والمصالح الحكومية بمكان عملهم، لما لذلك من أثر إيجابي في انخفاض حدة الإصابة بالفيروس.

ووجه المحافظ، بعقد لقاء لوكيل وزارة التربية والتعليم ومديري الادارات التعليمية، مع وكيل وزارة الصحة، للتننسيق معاً لتطعيم كافة العاملين بالقطاع التعليمي بمختلف الادارات التعليمية بالمحافظة.

كما وجه «الأنصاري» وكيل وزارة الصحة، بإعداد بيان متكامل يتضمن زيارات فرق التطعيمات المتنقلة، للجهاز الإداري للمحافظة، وأعداد العاملين الذين تم تطعيمهم بكل قطاع، وأعداد الذين لم يتلقوا اللقاح، مشدداً على أن مديري المديريات والقطاعات الخدمية مسئولون مسئولية كاملة عن تطعيم العاملين بقطاعاتهم للحفاظ على سلامة الجميع.