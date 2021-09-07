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تحصين 92 ألف رأس ضمن حملة تحصين الثروة الحيوانية من الحمى القلاعية ببني سويف

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تحصين 92 ألف رأس ضمن حملة تحصين الثروة الحيوانية من الحمى القلاعية ببني سويف تحصين 92 ألف رأس ضمن حملة تحصين الثروة الحيوانية من الحمى القلاعية ببني سويف

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقرى ومراكز بني سويف،والتي تنفذها مديرية الطب البيطري،ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وتضمن تقرير المتابعة اليومي بشأن سير العمل في الحملة،الذي يتم عرضه على المحافظ«د.محمد هاني غنيم»،الإشارة إلى أن إجمالي ما تم تحصينه وصل إلى 92 ألف و113 رأساً ،منها: 81ألف و785من الأبقار و9 آلاف و343من الجاموس،و985من الأغنام والماعز،فيما تستمر أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز بني سويف.

حيث شدد المحافظ على ضرورة تحقيق المستهدف من الحملات القومية لتحصين الثروة الحيوانية التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية،مع حشد كافة جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية، مؤكدا على أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالقطاع ودعم كافة مكوناته، وأن تتركز الجهود لدعم صغار مربي الماشية بالتوازي مع دعم الاستثمار في هذا القطاع.

المصرى اليوم

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