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هاني شاكر تعليقًا على أزمة حسن شاكوش: «أنا لو مكانه مش هخرج من بيتنا لمدة شهر»

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هاني شاكر تعليقًا على أزمة حسن شاكوش: «أنا لو مكانه مش هخرج من بيتنا لمدة شهر» هاني شاكر تعليقًا على أزمة حسن شاكوش: «أنا لو مكانه مش هخرج من بيتنا لمدة شهر»

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علّق الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على القرار الذي أصدرته النقابة أمس الأول الأحد بشأن سحب ترخيص الغناء من مطرب المهرجانات حسن شاكوش ومنعه من الغناء لأجل غير مسمى.

وقال «شاكر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، مساء الإثنين، إن «مكنش الحقيقة ينفع إنه يستمر في الوسط الفني وفي العمل الموسيقي، ويظل منضمًا للأسرة الموسيقية وهو أساء لزملائه عازفين الإيقاع وأساء للمهنة وأساء لنفسه أولًا بهذا الشكل».

وأضاف: «عازفين الإيقاع إخواتنا وولادنا وأبهاتنا، الحقيقة ربوا وأحسنوا التربية، ومطلعين ناس على أعلى مستوى وولادهم دكاترة ومهندسين ومحامين، ومع الاحترام للأستاذ حسن شاكوش وتريقته على الرقاصات، وأفاجأ تاني يوم إنه بيرقص زيهم على المسرح، ولا عامل حساب لأي قرار، ولا أي جرم هو حاسس حتى بينه وبين نفسه إنه عمله».

وتابع :«مع الاحترام للأستاذ حسن شاكوش وتريقته على الراقصات، اتفاجأت في اليوم التاني أنه بيرقص زيهم، على المسرح، ومعملش حساب لأي قرار»، متابعًا :«لو مكانه، لو غلطت على المسرح، أو طلعت كلمة مني غلط وسابت أثر سيء عند الناس، والله ما هطلع من بيتنا لمدة شهر».

المصرى اليوم

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