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الإنشاد تبدأ موسمها الجديد على «الجمهورية»

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الإنشاد تبدأ موسمها الجديد على «الجمهورية» الإنشاد تبدأ موسمها الجديد على «الجمهورية»

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تبدا فرقة الانشاد الدينى موسمها الجديد بحفل يقام بقيادة المايسترو عمر فرحات في الثامنة مساء الخميس 9 سبتمبر على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الروحانية التراثية والمعاصرة منها موكب النور لمحمد عبدالوهاب، من نور رحاب الحسين لرضا حمدى، يا غفار للشيخ محمد عبدالله، الله نور على نور لمحمد ثروت، ألفين صلاة لعبدالعظيم عبدالحق، كن مع الله لمحمد رشاد، ذكر الهادى لأحمد عبدالهادى، التعطيرة للشيخ سيد موسى، أقول امتى لبليغ حمدى، يا رسول الله أجرنا من التراث صوفى، لاجل النبى لمحمد الكحلاوى، إلهى ما أعظمك لرياض السنباطى، سلام الله يا طه لجمال سلامة، وأسماء الله الحسنى لسيد مكاوى.. اداء حاتم زايد، وائل سراج، محمد عبدالحميد، أحمد العمرى، محمد الجزار، أمنية سمير

الجدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعده على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

المصرى اليوم

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