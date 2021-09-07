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أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع كوريا الجنوبية و الاستفادة من الخبرات الكورية ونقلها للصناعة المصرية خاصةً في مجال الصناعات التكنولوجية التي تتميز فيها كوريا بخبرات وميزات تنافسية كبيرة.

واكدت الوزيرة خلال لقاء مع هان كوو يو وزير التجارة بكوريا الجنوبية علي أهمية دفع مسيرة التعاون بين البلدين وزيادة حركة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري المشترك، لافتةً إلى أنه جاري حالياً دراسة تشكيل مجموعة عمل مشتركة من وزارتي التجارة في البلدين لبحث تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية.

وأضافت جامع أن الحكومة المصرية تتطلع لتعميق التعاون وتبادل الخبرات مع كوريا الجنوبية وإقامة مشروعات تنموية جديدة مع الجانب الكوري، بما يسهم في إحداث طفرة في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة