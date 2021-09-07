وزيرة التجارة تدعو كوريا الجنوبية لتيسير دخول الموالح المصرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

دعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إلى تيسير نفاذ الصادرات الزراعية المصرية للسوق الكوري (البرتقال) خاصةً في ظل التزام مصر بكافة الاشتراطات والمعايير الصحية الدولية وهو الأمر الذي أكسب الصادرات المصرية رواجاً كبيراً في العديد من الأسواق الخارجية وبصفة خاصة أسواق الاتحاد الأوروبي والصين واليابان.

وأشارت جامع إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري مليار و51 مليون دولار مقابل 795.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 32.2% كما حققت الصادرات المصرية للسوق الكورية ارتفاعاً بنسبة 11.3% حيث بلغت 247 مليون دولار مقابل 222 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشيرةً إلى أن الاستثمارات الكورية في مصر تبلغ حوالي 570 مليون دولار في عدد 181 مشروعاً في مجالات الصناعة والخدمات والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة