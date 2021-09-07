أخبار عاجلة

رصد وتحليل و3 أقسام.. "رصانة" يُصدِر تقرير الحالة الإيرانية في 30 يوماً -
أمانة جدة تغلق 12 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية -
منْح 21 مقيمًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسبة -
خلال أسبوعين.. مبيعات موسم تمور الأحساء تتجاوز 3.5 مليون ريال -
ضمن البطولة الآسيوية الـ21.. "أخضر الطائرة" يعبر كازاخستان بثلاثة أشواط -
مركز الملك عبدالعزيز للحوار يستقبل القائم بأعمال السفارة البريطانية -
غدًا.. "الفيصل" يطلق أعمال جائزة مكة للتميز في دورتها الثالثة عشرة -
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 13 مواطناً و3 مقيمين -
"تكافل" تصرف الدفعة الأولى من الإعانة المالية لـ 270 ألف طالب وطالبة -
"الشؤون الإسلامية" تُكثّف جهودها التوعوية مع توافد المعتمرين لموسم 1443هـ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

وزيرة التجارة تدعو كوريا الجنوبية لتيسير دخول الموالح المصرية

Print
وزيرة التجارة تدعو كوريا الجنوبية لتيسير دخول الموالح المصرية وزيرة التجارة تدعو كوريا الجنوبية لتيسير دخول الموالح المصرية

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

دعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إلى تيسير نفاذ الصادرات الزراعية المصرية للسوق الكوري (البرتقال) خاصةً في ظل التزام بكافة الاشتراطات والمعايير الصحية الدولية وهو الأمر الذي أكسب الصادرات المصرية رواجاً كبيراً في العديد من الأسواق الخارجية وبصفة خاصة أسواق الاتحاد الأوروبي والصين واليابان.

وأشارت جامع إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري مليار و51 مليون دولار مقابل 795.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 32.2% كما حققت الصادرات المصرية للسوق الكورية ارتفاعاً بنسبة 11.3% حيث بلغت 247 مليون دولار مقابل 222 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشيرةً إلى أن الاستثمارات الكورية في مصر تبلغ حوالي 570 مليون دولار في عدد 181 مشروعاً في مجالات الصناعة والخدمات والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«البحث العلمي» والمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا يناقشان سبل ترقية عضوية مصر

«البحث العلمي» والمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا يناقشان سبل ترقية عضوية مصر

ضبط تاجر عملة بسوهاج ..قام بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية

ضبط تاجر عملة بسوهاج ..قام بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية

هام ⛔ الرئيس السيسى يتسلم تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر

هام ⛔ الرئيس السيسى يتسلم تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر

«الهيدروجين ومستقبل الطاقة في مصر والعالم».. عنوان ندوة بنقابة المهندسين بالإسكندرية

«الهيدروجين ومستقبل الطاقة في مصر والعالم».. عنوان ندوة بنقابة المهندسين بالإسكندرية