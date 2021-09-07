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«أكسيوس» يكشف تفاصيل مثيرة لعملية فرار الأسرى الفلسطينيين من سجن «جلبوع»

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«أكسيوس» يكشف تفاصيل مثيرة لعملية فرار الأسرى الفلسطينيين من سجن «جلبوع» «أكسيوس» يكشف تفاصيل مثيرة لعملية فرار الأسرى الفلسطينيين من سجن «جلبوع»

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كشف موقع «أكسيوس» الأمريكي، أمس الإثنين، عن تفاصيل مثيرة حول عملية فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن «جلبوع» الإسرائيلي.

وأوضح مراسل الموقع للشؤون الإسرائيلية، باراك رافيد، أنه في ليلة الأحد عند حوالي الساعة 1:30 صباحا، فر السجناء الستة عبر نفق بدأ في حفرة تحت الزنزانة رقم 5 وانتهى على بعد 50 قدما على الجانب الآخر من جدران السجن.

وأضاف أنه وبعد ساعة ونصف من فرارهم، وصلت إلى الشرطة التقارير الأولى عن الأسرى من مزارعين لمحوهم واشتبهوا بهم، وبعد ساعة فقط اكتشف حراس السجن من هم السجناء المفقودون.

وأشار الموقع إلى أن عملية مطاردة ضخمة بدأت صباح أمس الإثنين لتحديد مكان الفارين.

ولفت إلى أنه في يوم الأحد، قبل 24 ساعة من فرار الأسرى، طلب زكريا الزبيدي، عضو حركة «فتح»، تبديل الزنازين والانتقال إلى الزنزانة التي كان يحتجز فيها خمسة من معتقلي حركة الجهاد الإسلامي، مضيفا أن هذا الطلب «كان غير عادي لكنه لم يثر أي شكوك».

المصرى اليوم

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