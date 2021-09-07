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الأمم المتحدة: أفغانستان تواجه انهيارا في الخدمات الأساسية

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الأمم المتحدة: أفغانستان تواجه انهيارا في الخدمات الأساسية الأمم المتحدة: أفغانستان تواجه انهيارا في الخدمات الأساسية

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قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الثلاثاء، إن أفغانستان تواجه انهيارا في الخدمات الأساسية، وإن إمدادات الغذاء وغيره من المساعدات بدأت تنفد.

وقال ينس لايركه، المتحدث باسم المكتب في إفادة بالأمم المتحدة إن ملايين الأفغان يحتاجون إلى المساعدات الغذائية والصحية، وحث المانحين على تقديم المزيد قبل مؤتمر للمساعدات من أجل أفغانستان يعقد في 13 من سبتمبر الجاري.

هذا وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو جوتيريش، أن المنظمة ستعقد في جنيف يوم 13 سبتمبر مؤتمرا دوليا بخصوص أفغانستان، لمساعدتها في تجنب «كارثة إنسانية تلوح في الأفق».

وكانت وكالات إغاثة عدة قد أفادت بأن «العديد من الأفغان كانوا يكافحون لإطعام عائلاتهم وسط موجة جفاف شديد، قبل أن تستولي حركة»طالبان«على السلطة الشهر الماضي، حيث قد يواجه الملايين منهم الآن المجاعة، في ظل عزلة الدولة وانهيار الاقتصاد».

المصرى اليوم

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