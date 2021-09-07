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«طالبان» تحطم ضريح أحمد شاه مسعود في بنجشير

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«طالبان» تحطم ضريح أحمد شاه مسعود في بنجشير «طالبان» تحطم ضريح أحمد شاه مسعود في بنجشير

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قامت حركة طالبان بتحطيم ضريح القائد الشهير أحمد شاه مسعود، الذي يقع في ولاية بنجشير الأفغانية.

وكانت طالبان قد أعلنت أنها سيطرت على ضريح «أسد بنجشير» أحمد شاه مسعود، والد زعيم المقاومة الحالي. بالقرب من عاصمة ولاية بنجشير بشمالي كابل، مدينة بازارك.

ونشر مسلحو طالبان مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي، يُزعم أنها من داخل ضريح أحمد شاه مسعود.

ويعتبر هذا الضريح مكانا مقدسا لأنصار أحمد شاه مسعود، الذي دفن هناك.

وفي عام 1996 قاد الراحل أحمد شاه مسعود (الملقب أسد بنجشير) التحالف الشمالي- تحالف أمراء الحرب في شمال أفغانستان ضد طالبان. وفي عام 2001، تم اغتياله من قبل انتحاريين متنكرين كصحفيين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة طالبان الاستيلاء على ولاية بنجشير، كما وردت أنباء عن فرار قادة المقاومة أمر الله صالح وأحمد مسعود (نجل أحمد شاه مسعود). لكن فيما بعد، أكدت حركة المقاومة أن أحمد مسعود الابن بخير وموجود في الولاية، وأن المقاومة مستمرة في القتال ضد مسلحي طالبان.

المصرى اليوم

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