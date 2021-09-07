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لمست أجزاء حساسة من جسد المبلغة..إعترافات المتهم بارتكاب فعل فاضح بمصر الجديدة :

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لمست أجزاء حساسة من جسد المبلغة..إعترافات المتهم بارتكاب فعل فاضح بمصر الجديدة : لمست أجزاء حساسة من جسد المبلغة..إعترافات المتهم بارتكاب فعل فاضح بمصر الجديدة :

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أدلى صاحب مكتب استيراد وتصدير "المتهم باركاب فعل فاضح فى الطريق العام" باعترافات تفصيلية امام جهات التحقيق بمصر الجديدة وانتهت التحقيقات بحبسه 4 ايام على ذمة التحقيقات .

قال المتهم انه كان يستقل سيارته بالطريق العام فى منطقة الجديدة وشاهد سيدة ترتدى ملابس ضيقة تظهر مفاتنها فاقترب منها وقام بملامسة اجزاء حساسة من جسدها ثم تركها وبدأ يسير بعيدا عنها لكنها بدات فى وصلة من الشتائم ضده فاقترب الناس منه واوقفوا السيارة وامسكوا به وقاموا بإبلاغ الشرطة التى حضرت والقت القبض عليه.

وهو ما اكدته التحريات واقوال المبلغة كانت تسير بالطريق العام وقام صاحب مكتب استيراد وتصدير بارتكاب فعل خادش للحياء تجاه تلك السيدة وملامستها مما دفعها لتحرير محضر رسمى بالواقعة .

اللينك

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2409717

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بتضررها من أحد الأشخاص «يستقل سيارة لا تعلم أرقام لوحاتها لقيامه بفعل خادش للحياء أثناء مروره بسيارته أمامها بدائرة القسم».

المصرى اليوم

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