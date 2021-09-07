سبق اتهامه في 3 قضايا.. القبض على عاطل بتهمة ترويج الهيروين في الخانكة

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ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطل سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات وبحوزته كمية من الهيروين أثناء توزيعه على عملائه بمنطقة عرب العيايدة دائرة مركز شرطة الخانكة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد بورود معلومات بقيام عاطل من منطقة عرب العيايدة دائرة مركز شرطة الخانكة، بترويج المخدرات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ويدعى «م. ر. م» 28 سنة، عاطل سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات وبحوزته كيس بلاستيك بداخله 41 لفافة من الهيروين وهاتف محمول ومبلغ مالى وميزان حساس.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه والميزان لاستخدامه في وزن المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.