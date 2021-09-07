ضبط كمية كبيرة من الكتب الدراسية الخارجية داخل مكتبة دون تصريح بالأزبكية

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، كمية كبيرة من من الكتب الدراسية الخارجية داخل مكتبة بمنطقة الأزبكية بالقاهرة، دون تصريح من الجهات المختصة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مسؤولي مكتبة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، بتخزين كميات كبيرة من الكتب الدراسية الخارجية، بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة، والتقابل مع عامل بها، وبالتفتيش تم ضبط 19300 نسخة من كتب دراسية خارجية بدون تصريح من الجهات المختصة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بأن المسؤول عن تلك المخالفات مالك المكتبة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.