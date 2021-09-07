أخبار عاجلة

رصد وتحليل و3 أقسام.. "رصانة" يُصدِر تقرير الحالة الإيرانية في 30 يوماً -
أمانة جدة تغلق 12 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية -
منْح 21 مقيمًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسبة -
خلال أسبوعين.. مبيعات موسم تمور الأحساء تتجاوز 3.5 مليون ريال -
ضمن البطولة الآسيوية الـ21.. "أخضر الطائرة" يعبر كازاخستان بثلاثة أشواط -
مركز الملك عبدالعزيز للحوار يستقبل القائم بأعمال السفارة البريطانية -
غدًا.. "الفيصل" يطلق أعمال جائزة مكة للتميز في دورتها الثالثة عشرة -
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 13 مواطناً و3 مقيمين -
"تكافل" تصرف الدفعة الأولى من الإعانة المالية لـ 270 ألف طالب وطالبة -
"الشؤون الإسلامية" تُكثّف جهودها التوعوية مع توافد المعتمرين لموسم 1443هـ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

هل رفض برشلونة بيع فاتي مقابل 100 مليون يورو؟.. لابورتا يرد

Print
هل رفض برشلونة بيع فاتي مقابل 100 مليون يورو؟.. لابورتا يرد هل رفض برشلونة بيع فاتي مقابل 100 مليون يورو؟.. لابورتا يرد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني حقيقة ما يتردد حول رفض إدارة النادي لعرض مغرٍ من أحد الأندية الإنجليزية، من أجل بيع نجم الفريق الشاب أنسو فاتي، مقابل 100 مليون يورو.

ويعاني برشلونة من أزمة اقتصادية كبيرة أثرت عليه في الموسم الجاري، وحرمته من الاحتفاظ بنجمه الأسطوري ليونيل ميسي، الذي رحل عقب نهاية عقده مع النادي إلى العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.

وقال خوان لابروتا حول عرض أنسو فاتي للبيع: «لا أعرف من أين تأتي تلك الأخبار، برشلونة لم يعرض أنسو فاتي للبيع، لقد أخبرونا أن هناك عرضًا بقيمة 100 مليون من نادِ إنجليزي لشرائه (يقصد مانشستر يونايتد)، ولكننا لم نتلقاه ولم نعرض اللاعب للبيع من الأساس».

وأضاف: «لم يحدث أن تلقينا عروضاً من أي جهة من أجل أنسو فاتي، ولا نفرك في بيعه».

الجدير بالذكر أن أنسو فاتي، بدأ الموسم الماضي بقوة مع فريق برشلونة ولكنه تعرض للإصابة بعد ذلك في الغضروف المفصلي للركبة، وغاب منذ عدة أشهر عن الفريق الكتالوني، ولم يشارك حتى الآن في أي مباراة هذا الموسم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليوم.. «الخشت» والكاتب الصحفي وجدي زين في حوار مفتوح مع طلاب جامعة القاهرة

اليوم.. «الخشت» والكاتب الصحفي وجدي زين في حوار مفتوح مع طلاب جامعة القاهرة

«البحث العلمي» والمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا يناقشان سبل ترقية عضوية مصر

«البحث العلمي» والمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا يناقشان سبل ترقية عضوية مصر

تحريات حادث «منتجع الغردقة»: نجل رئيس أمناء جامعة خاصة بالقاهرة المتهم الحقيقي

تحريات حادث «منتجع الغردقة»: نجل رئيس أمناء جامعة خاصة بالقاهرة المتهم الحقيقي

صحة حماس: 1805 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحة حماس: 1805 إصابة جديدة بفيروس كورونا