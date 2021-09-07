هل رفض برشلونة بيع فاتي مقابل 100 مليون يورو؟.. لابورتا يرد

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كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني حقيقة ما يتردد حول رفض إدارة النادي لعرض مغرٍ من أحد الأندية الإنجليزية، من أجل بيع نجم الفريق الشاب أنسو فاتي، مقابل 100 مليون يورو.

ويعاني برشلونة من أزمة اقتصادية كبيرة أثرت عليه في الموسم الجاري، وحرمته من الاحتفاظ بنجمه الأسطوري ليونيل ميسي، الذي رحل عقب نهاية عقده مع النادي إلى العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.

وقال خوان لابروتا حول عرض أنسو فاتي للبيع: «لا أعرف من أين تأتي تلك الأخبار، برشلونة لم يعرض أنسو فاتي للبيع، لقد أخبرونا أن هناك عرضًا بقيمة 100 مليون من نادِ إنجليزي لشرائه (يقصد مانشستر يونايتد)، ولكننا لم نتلقاه ولم نعرض اللاعب للبيع من الأساس».

وأضاف: «لم يحدث أن تلقينا عروضاً من أي جهة من أجل أنسو فاتي، ولا نفرك في بيعه».

الجدير بالذكر أن أنسو فاتي، بدأ الموسم الماضي بقوة مع فريق برشلونة ولكنه تعرض للإصابة بعد ذلك في الغضروف المفصلي للركبة، وغاب منذ عدة أشهر عن الفريق الكتالوني، ولم يشارك حتى الآن في أي مباراة هذا الموسم.