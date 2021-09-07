أخبار عاجلة

رصد وتحليل و3 أقسام.. "رصانة" يُصدِر تقرير الحالة الإيرانية في 30 يوماً -
أمانة جدة تغلق 12 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية -
منْح 21 مقيمًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسبة -
خلال أسبوعين.. مبيعات موسم تمور الأحساء تتجاوز 3.5 مليون ريال -
ضمن البطولة الآسيوية الـ21.. "أخضر الطائرة" يعبر كازاخستان بثلاثة أشواط -
مركز الملك عبدالعزيز للحوار يستقبل القائم بأعمال السفارة البريطانية -
غدًا.. "الفيصل" يطلق أعمال جائزة مكة للتميز في دورتها الثالثة عشرة -
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 13 مواطناً و3 مقيمين -
"تكافل" تصرف الدفعة الأولى من الإعانة المالية لـ 270 ألف طالب وطالبة -
"الشؤون الإسلامية" تُكثّف جهودها التوعوية مع توافد المعتمرين لموسم 1443هـ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

يومياً.. أكثر من 500 طن ترد إلى موسم عنيزة للتمور

Print
الأصناف تنوعت ما بين السكري والخلاص والونانة والبرحي

يومياً.. أكثر من 500 طن ترد إلى موسم عنيزة للتمور

يرد أكثر من 500 طن من التمور بمختلف أنواعها لساحة المزاد بموسم عنيزة للتمور من مئات المزارع من داخل وخارج منطقة القصيم، حيث تنوعت الأصناف الواردة ما بين السكري والخلاص والونانة والبرحي وغيرها.

وذكر رئيس بلدية عنيزة المهندس فارس بن محمد القحطاني أن كمية التمور الواردة تخضع بشكل يومي إلى الفحص المختبري؛ للكشف عن متبقيات المبيدات الحشرية فيها، حيث يقوم فريق المختبر برفع عينات بشكل ممنهج وعملي، وفحصها ومتابعة نتيجتها خلال ثلاثين دقيقة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط الصحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رصد وتحليل و3 أقسام.. "رصانة" يُصدِر تقرير الحالة الإيرانية في 30 يوماً

رصد وتحليل و3 أقسام.. "رصانة" يُصدِر تقرير الحالة الإيرانية في 30 يوماً

أمانة جدة تغلق 12 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

أمانة جدة تغلق 12 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

منْح 21 مقيمًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسبة

منْح 21 مقيمًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسبة

خلال أسبوعين.. مبيعات موسم تمور الأحساء تتجاوز 3.5 مليون ريال

خلال أسبوعين.. مبيعات موسم تمور الأحساء تتجاوز 3.5 مليون ريال