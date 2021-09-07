أخبار عاجلة

رصد وتحليل و3 أقسام.. "رصانة" يُصدِر تقرير الحالة الإيرانية في 30 يوماً -
أمانة جدة تغلق 12 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية -
منْح 21 مقيمًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسبة -
خلال أسبوعين.. مبيعات موسم تمور الأحساء تتجاوز 3.5 مليون ريال -
ضمن البطولة الآسيوية الـ21.. "أخضر الطائرة" يعبر كازاخستان بثلاثة أشواط -
مركز الملك عبدالعزيز للحوار يستقبل القائم بأعمال السفارة البريطانية -
غدًا.. "الفيصل" يطلق أعمال جائزة مكة للتميز في دورتها الثالثة عشرة -
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 13 مواطناً و3 مقيمين -
"تكافل" تصرف الدفعة الأولى من الإعانة المالية لـ 270 ألف طالب وطالبة -
"الشؤون الإسلامية" تُكثّف جهودها التوعوية مع توافد المعتمرين لموسم 1443هـ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالتعاون مع أهم الشركات.. "سابك" تقدم تقنية جديدة لصناعة الأنابيب

Print
بالتعاون مع أهم الشركات.. "سابك" تقدم تقنية جديدة لصناعة الأنابيب بالتعاون مع أهم الشركات.. "سابك" تقدم تقنية جديدة لصناعة الأنابيب
نقلة نوعية في ملف أداء أنابيب الضغط المصنوعة من البولي أوليفينات

بالتعاون مع أهم الشركات..

أعلنت الشركة للصناعات الأساسية "سابك"، اليوم، تطوير تقنية جديدة ومجموعة من راتنجات البولي إيثيلين والبولي بروبيلين المخصصة، ما يُمثل نقلة نوعية في ملف أداء أنابيب الضغط المصنوعة من البولي أوليفينات.

وتعمل "سابك" جنباً إلى جنب مع شركتيْ "تكنوماتيك" و"أكواثيرم" -وهما من أهم الشركات المتخصصة في تصنيع الأنابيب- لتطوير هذه التقنية من المفهوم إلى الواقع، وبوصفها "الراعي الذهبي" للمؤتمر والمعرض الدولي للأنابيب البلاستيكية (PPXX) المقام خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر 2021م في (أمستردام).

وقدمت "سابك" المفهوم الجديد لهذه التقنية خلال المؤتمر، وسلطت مزيداً من الأضواء حولها خلال الجلسات الفنية للمعرض.

ويحتاج العالم بصورة ملحة إلى أنظمة أنابيب مستدامة أكثر متانة وموثوقية وأقل تكلفة؛ لتلبية متطلبات مياه الشرب والصرف الصحي لسكان العالم الذين يتزايد عددهم باستمرار.

ونجحت "سابك" في تحسين صياغة راتنجات البولي إيثيلين والبولي بروبيلين المخصصة لتناسب عملية التمدد ثنائي المحور؛ ما سيسمح للمصنعين بتعزيز الخصائص الرئيسة لأنابيب الضغط لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، فيما تتيح الراتنجات الجديدة -مع تقنية التمدد ثنائي المحور (BiAx)- تقديم جيل جديد من أنظمة الأنابيب أخف وزناً وأشد متانة، وأكثر ترشيداً على مستوى الطاقة والتكلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المبارك" يثمّن جهود "البنوك السعودية" في تعزيز الثقافة المالية لدى العملاء

"المبارك" يثمّن جهود "البنوك السعودية" في تعزيز الثقافة المالية لدى العملاء

القنصلية السعودية في هيوستن تغلق أبوابها.. وتحذير من عاصفة قوية تضرب تكساس

القنصلية السعودية في هيوستن تغلق أبوابها.. وتحذير من عاصفة قوية تضرب تكساس

القنصلية السعودية في هيوستن تغلق أبوابها.. وتحذيرات من عاصفة قوية تضرب الولاية

القنصلية السعودية في هيوستن تغلق أبوابها.. وتحذيرات من عاصفة قوية تضرب الولاية

"الوزراء الكويتي" يدين استمرار محاولات "الحوثي" تهديد أمن السعودية

"الوزراء الكويتي" يدين استمرار محاولات "الحوثي" تهديد أمن السعودية