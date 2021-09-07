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رصد وتحليل و3 أقسام.. "رصانة" يُصدِر تقرير الحالة الإيرانية في 30 يوماً
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:07 مساءً
أمانة جدة تغلق 12 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:07 مساءً
منْح 21 مقيمًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسبة
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:07 مساءً
خلال أسبوعين.. مبيعات موسم تمور الأحساء تتجاوز 3.5 مليون ريال
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:07 مساءً
ضمن البطولة الآسيوية الـ21.. "أخضر الطائرة" يعبر كازاخستان بثلاثة أشواط
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:07 مساءً
مركز الملك عبدالعزيز للحوار يستقبل القائم بأعمال السفارة البريطانية
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:07 مساءً
غدًا.. "الفيصل" يطلق أعمال جائزة مكة للتميز في دورتها الثالثة عشرة
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:07 مساءً
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 13 مواطناً و3 مقيمين
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:07 مساءً
"تكافل" تصرف الدفعة الأولى من الإعانة المالية لـ 270 ألف طالب وطالبة
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:07 مساءً
"الشؤون الإسلامية" تُكثّف جهودها التوعوية مع توافد المعتمرين لموسم 1443هـ
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:07 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
العثور على الطفل اللبناني بعد 3 أيام من اختفائه في غابة أسترالية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 01:17 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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