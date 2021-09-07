راغب علامة يواجه الشاب خالد في حفل غنائي واحد

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يجمع المنتج وليد منصور المطربان الشاب خالد وراغب علامة في حفل غنائي، السبت، ١١ سبتمبر الجاري داخل احدي الفنادق الكبري بالتجمع الخامس .

ويقدم كلاهما خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي تلاقي تفاعلا من كل محبيه وعشاقه، ويحمل الحفل عدد كبير من المفاجأت، وشهدت تذاكر الحفل إقبالا كبيرا من كل محبيهم.

وكان المنتج وليد منصور نظم منذ أيام قليلة حفلا ضخما للنجم محمد حماقي في الساحل الشمالي على الشاطئ ورفع الحفل شعار «كامل العدد» كما شارك به نخبة من نجوم الفن والمجتمع منهم الفنان حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح والمنتج تامر مرسي واخرون.

وفي سياق اخر يعكف وليد أيضا على التحضير لحفلين للمطرب رامي صبري في الإسكندرية يوم 17 و19 من شهر سبتمبر الجاري الحفل الاول تخرج كلية تربية والحفل الثاني تخرج كلية تجارة «انجلش»، بعد النجاح الكبير الذي حققوه سويا في حفل الساحل الشمالي الذي أقيم منذ أسابيع قليلة وكان من أقوي الحفلات في موسم صيف 2021.