أخبار عاجلة

رصد وتحليل و3 أقسام.. "رصانة" يُصدِر تقرير الحالة الإيرانية في 30 يوماً -
أمانة جدة تغلق 12 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية -
منْح 21 مقيمًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسبة -
خلال أسبوعين.. مبيعات موسم تمور الأحساء تتجاوز 3.5 مليون ريال -
ضمن البطولة الآسيوية الـ21.. "أخضر الطائرة" يعبر كازاخستان بثلاثة أشواط -
مركز الملك عبدالعزيز للحوار يستقبل القائم بأعمال السفارة البريطانية -
غدًا.. "الفيصل" يطلق أعمال جائزة مكة للتميز في دورتها الثالثة عشرة -
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 13 مواطناً و3 مقيمين -
"تكافل" تصرف الدفعة الأولى من الإعانة المالية لـ 270 ألف طالب وطالبة -
"الشؤون الإسلامية" تُكثّف جهودها التوعوية مع توافد المعتمرين لموسم 1443هـ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

معسكر للرياضة الترويحية لدمج الفتيات في الأنشطة بالقليوبية

Print
معسكر للرياضة الترويحية لدمج الفتيات في الأنشطة بالقليوبية معسكر للرياضة الترويحية لدمج الفتيات في الأنشطة بالقليوبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة معسكرا للانشطة الرياضية الترويحية يتناسب مع جميع الفئات والمراحل السنية تحت شعار «فتاة المستقبل» بالتعاون مع الإتحاد الرياضى للرياضة المدرسية وتنفيذ الإدارة العامة لمراكز الشباب والتعليم العام والأزهرى ومديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لدمج الفتيات في الانشطة الرياضية على ملاعب نادى بنها الرياضى

معسكر للرياضة الترويحية لدمج الفتيات فى الإنشطة بالقليوبية

قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية ان الانشطة تتضمن ورش عمل توعوية وأنشطة كشفية، كما يشارك في المعسكر ٣٠٠ مشارك من تلميذات المدارس ويهدف المعسكر إلى حث تلميذات المدارس على ممارسة الرياضة واستغلال وقت الفراغ في تنفيذ أنشطة هادفة وبناءة من خلال ورش العمل التوعوية والكشفية.

معسكر للرياضة الترويحية لدمج الفتيات فى الإنشطة بالقليوبية

أكد «الصبروط» أن المشروع يهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الشعبية وغرس الروح الوطنية والولاء والانتماء ونبذ العنف والتعصب ضد ممارسة الرياضة وتعزيز دور الممارسة الرياضية والتشجيع على ممارسة الرياضة لكافة الفئات

معسكر للرياضة الترويحية لدمج الفتيات فى الإنشطة بالقليوبية

وينفذ المعسكر الترويحى برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وبحضور الدكتور أحمد حسان مدير عام الادارة العامة للتعليم العام والازهري بوزارة الشباب والرياضة والدكتورة ايمان حسن رئيس الادارة المركزية للانشطة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية

معسكر للرياضة الترويحية لدمج الفتيات فى الإنشطة بالقليوبية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليوم.. «الخشت» والكاتب الصحفي وجدي زين في حوار مفتوح مع طلاب جامعة القاهرة

اليوم.. «الخشت» والكاتب الصحفي وجدي زين في حوار مفتوح مع طلاب جامعة القاهرة

«البحث العلمي» والمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا يناقشان سبل ترقية عضوية مصر

«البحث العلمي» والمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا يناقشان سبل ترقية عضوية مصر

تحريات حادث «منتجع الغردقة»: نجل رئيس أمناء جامعة خاصة بالقاهرة المتهم الحقيقي

تحريات حادث «منتجع الغردقة»: نجل رئيس أمناء جامعة خاصة بالقاهرة المتهم الحقيقي

صحة حماس: 1805 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحة حماس: 1805 إصابة جديدة بفيروس كورونا