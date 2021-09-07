معسكر للرياضة الترويحية لدمج الفتيات في الأنشطة بالقليوبية

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تقيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة معسكرا للانشطة الرياضية الترويحية يتناسب مع جميع الفئات والمراحل السنية تحت شعار «فتاة المستقبل» بالتعاون مع الإتحاد الرياضى للرياضة المدرسية وتنفيذ الإدارة العامة لمراكز الشباب والتعليم العام والأزهرى ومديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لدمج الفتيات في الانشطة الرياضية على ملاعب نادى بنها الرياضى

معسكر للرياضة الترويحية لدمج الفتيات فى الإنشطة بالقليوبية

قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية ان الانشطة تتضمن ورش عمل توعوية وأنشطة كشفية، كما يشارك في المعسكر ٣٠٠ مشارك من تلميذات المدارس ويهدف المعسكر إلى حث تلميذات المدارس على ممارسة الرياضة واستغلال وقت الفراغ في تنفيذ أنشطة هادفة وبناءة من خلال ورش العمل التوعوية والكشفية.

معسكر للرياضة الترويحية لدمج الفتيات فى الإنشطة بالقليوبية

أكد «الصبروط» أن المشروع يهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الشعبية وغرس الروح الوطنية والولاء والانتماء ونبذ العنف والتعصب ضد ممارسة الرياضة وتعزيز دور الممارسة الرياضية والتشجيع على ممارسة الرياضة لكافة الفئات

معسكر للرياضة الترويحية لدمج الفتيات فى الإنشطة بالقليوبية

وينفذ المعسكر الترويحى برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وبحضور الدكتور أحمد حسان مدير عام الادارة العامة للتعليم العام والازهري بوزارة الشباب والرياضة والدكتورة ايمان حسن رئيس الادارة المركزية للانشطة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية