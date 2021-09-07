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غدا.. بدء اختبارات القبول للمحولين إلى المعاهد الأزهرية بشمال سيناء

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غدا.. بدء اختبارات القبول للمحولين إلى المعاهد الأزهرية بشمال سيناء غدا.. بدء اختبارات القبول للمحولين إلى المعاهد الأزهرية بشمال سيناء

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تبدأ، غدا الأربعاء، اختبارات القبول للطلاب المحولين من التعليم العام إلى التعليم الأزهرى بشمال سيناء .

وأشار الشيخ محسن أبوالقاسم رئيس الادارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية إلى أن التحويل من المرحلتين الابتدائية والإعدادية بالتعليم العام إلى المعاهد الأزهرية وفقا للضوابط والشروط المحددة من قطاع المعاهد الأزهرية .

وأعلن أن الاختبارات تجرى صباح غد في قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المنطقة الأزهرية بالعريش بحضور نظار وشيوخ المعاهد الابتدائيه والإعدادية الأزهرية ومديرى المرحلتين بشمال سيناء.. مشددا على سرعة التواصل مع أولياء الأمور المحول أبنائهم بضرورة حضور أبنائهم في الموعد المحدد.. مع ضرورة الالتزام الكامل بالاجراءات الوقائية والاحترازية .

المصرى اليوم

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