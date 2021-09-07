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منحة لشباب الخريجين للتدريب علي استخدام التكنولوجيا الحديثة بشمال سيناء

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منحة لشباب الخريجين للتدريب علي استخدام التكنولوجيا الحديثة بشمال سيناء منحة لشباب الخريجين للتدريب علي استخدام التكنولوجيا الحديثة بشمال سيناء

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أعلنت محافظة شمال سيناء عن توفير منحة لشباب الخريجين من الجامعات المصرية للتدريب على استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال software fundamentals، وذلك لمدة 3 شهور.

وأكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن من شروط التقدم للمنحة أن يكون الشاب من خريجي الجامعات من عام 2012 وحتي 2021، وأن يكون لديه خبرة سابقة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وبشرط الحصول على مجموعة الاوفيس كاملة مع إجادة التعامل مع شبكات الانترنت، والإلمام بخلفية عملية وعلمية عن البرامج الرئيسية التي يبني عليها موضوع الدورة.

كما أن من بين شروط المنحة تواجد سيرة ذاتيه وصور من الشهادات الحاصل عليها وعدد 2 صورة شخصية، فضلًا عن اجتياز المقابلة الشخصية أون لاين في مجال التخصص، مع تقديم إقرار من المتقدم بأنه لا يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص، وانه لم يتم الحصول على المنحة من قبل.

أشار الغندور إلى ان التسجيل للحصول على المنحة في مركز علوم الحاسب الآلي في مجلس مدينة العريش، اعتبارا من اليوم وحتي 20 سبتمبر الجاري.

المصرى اليوم

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