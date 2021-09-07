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«مودة» يطلق دورة تدريبية للشباب والفتيات المخطوبين بمكتبة العامة بدمنهور

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«مودة» يطلق دورة تدريبية للشباب والفتيات المخطوبين بمكتبة مصر العامة بدمنهور «مودة» يطلق دورة تدريبية للشباب والفتيات المخطوبين بمكتبة العامة بدمنهور

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تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، أطلق المشروع القومي للحفاظ على كيان الاسرة المصرية (مودة) دورة تدريبية تستهدف الشباب والفتيات المخطوبين بمكتبة العامة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتناول المحتوى التدريبي مجموعة من المحاور التي تعمل على رفع وعي المتدربين وإكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة، متضمنة محاور اجتماعية، ونفسية، واقتصادية، وصحية ودينية.

وقدم المحتوى التدريبي نخبة من الاساتذة المتخصصين، والذي سبق ان تم اعتماده من خلال المجلس الاعلى للجامعات.

واستفاد من التدريب عدد ٦٦ مشاركًا ومشاركة (٣٣ خطيب- مخطوبة)، مع حرص الجهات المنفذة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي توفر أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين.

وافتتح التدريب كلاً من رنده فارس- مدير مشروع مودة، والدكتورة نهال بلبع- نائب محافظ البحيرة ومحمد السيد- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة.

والجدير بالذكر ان مشروع مودة يهدف إلى المساهمة في دعم جهود الدولة للحفاظ على كيان الاسرة المصرية ومعالجة كافة الجوانب الإجتماعية والنفسية والصحية والدينية في العلاقات الاسرية بما يحمله من كل القيم والمعاني والمهارات الخاصة من خلال تأهيل الشباب المقبل على الزواج وتدريبهم وتثقيفهم من النواحي العلمية من خلال محاضرات نظرية وورش عمل تطبيقية.

المصرى اليوم

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