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تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اليوم الثلاثاء استعدادات ومعدات شركات النظافة وجمع المخلفات بالقاهرة تمهيداً لبدء تفعيل عقود منظومة المخلفات بالعاصمة عبر شركتى «ارتقاء» الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات و«انفيروماستر» للخدمات البيئة وتدوير المخلفات للقيام بخدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية وكذا استعدادات ومعدات هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة بأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية.

وتضمنت الاستعدادات معاينة المعدات والسيارات والمكانس الآلية والمكابس والآلات تمهيداً لدخول العقود الموقعة بين الشركتين والمحافظة وهيئة النظافة بالقاهرة حيز التنفيذ والبدء في تطبيق منظومة المخلفات بعدد من أحياء المنطقتين الشرقية والغربية، على أن تتولى هيئة النظافة والتجميل القيام بأعمال جمع القمامة في أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية بما يساهم في تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.. جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة يسرية لوزا رئيسة مجلس إدارة شركة ( إرتقاء ) وناصر عيد رئيس مجلس إدارة شركة «انفيرو ماستر» واللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والدكتور أيمن محرم العضو المنتدب لشركة «ارتقاء» والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسيات والدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة وقيادات شركتى ارتقاء وانفيروماستر.

وتضمنت الاستعدادات للشركتين والهيئة استعراض المعدات والسيارات والمكانس الآلية وكافة الآلات الجديدة التي استوردتها الشركتين من الخارج وبعض الشركات الوطنية والعمال المشاركين في المنظومة بالإضافة إلى آليات المتابعة والمراقبة وخطط التشغيل والتوعية، حيث ستبدأ شركة «إرتقاء» بالنزول إلى حي غرب القاهرة بمناطق جادرن سيتى والزمالك ) بالمنطقة الغربية ويعقبها أحياء عابدين والأزبكية وبولاق أبوالعلا حتى الإنتهاء من جميع الأحياء، كما بدأت شركة «انفيروماستر» بالنزول إلى حى مصر الجديدة في المنطقة الشرقية ويعقبها حى مدينة نصر والنزهة والمطرية حتى الإنتهاء من باقى الأحياء على أن تتولى الشركتين في النزول والقيام بإجراءات التسليم والتسلم لباقى الأحياء، كما ستتولى هيئة النظافة بالقاهرة أعمال النظافة والتجميل لأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية وكذا آليات وخطط التشغيل والتحول الرقمى بالهيئة لمراقبة الأداء، بالإضافة إلى تقديم المساعدة والتعاون الكامل مع الشركتين حتى الإنتهاء من إجراءات التسليم والتسلم لكافة الأحياء بالمنطقتين الشرقية والغربية طبقاً للعقود الموقعة بين الجانبين.

ومن جانبه أعلن اللواء محمود شعراوى، عن بدء عمل شركتى «انفيروماستر» و«ارتقاء» بأحياء المنطقتين الشرقية والغربية وهيئة النظافة بالقاهرة في أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية وفقاً لخطط العمل التي تم وضعها خلال الفترة الماضية للعاصمة .

وقال اللواء محمود شعراوى أن تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة ( 2019 – 2023 ) يسير وفقاً للخطة الموضوعة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارات البيئة والتخطيط والمالية والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنع.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن القيادة السياسية ورئيس الوزراء يتابعان باستمرار منظومة النظافة بالعاصمة وباقى المحافظات وينتظران تحقيق نتائج سريعة للعاصمة.

وأعلن «شعراوى» عن بدء منظومة النظافة الجديدة بالقاهرة بمشاركة القطاع الخاص المصرى ( شركتى ارتقاء وانفيروماستر) وهيئة النظافة والتجميل للعمل في مناطق المحافظة الأربعة .

ودعا وزير التنمية المحلية، السادة المواطنين للتعاون مع الشركات الوطنية الجديدة وهيئة النظافة وعدم إلقاء القمامة في الشارع خاصة مع عودة الجمع السكنى للمخلفات.

وقال الوزير إنه منذ صدور التكليف الرئاسي بتطوير منظومة النظافة تم العمل على تطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة من مدافن صحية ومحطات وسيطة سواء ثابتة أو متحركة، ومحطات معالجة مخلفات، لافتا إلى أن تلك المنظومة الجديدة متكاملة تماما نظرا لكونها تمت بعد دراسة اشتركت بها كافة الوزارات المعنية فضلا عن الاستعانة بالجامعات أيضا.

وأشار شعراوى إلى أن الشركات التي تم اختيارها للعمل في محافظة القاهرة تم الاستقرار عليها نظرا لوجود سابقة أعمال لها، وخبرة في هذا المجال.