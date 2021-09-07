بدء أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الكويت

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بدأت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة (156) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين «حضوريا»،برئاسة السفير أحمد عبدالرحمن البكر مندوب دولة الكويت الدائم لدي الجامعة العربية، وذلك للإعداد والتحضير للدورة الوزارية للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب بعد غد الخميس حضوريا برئاسة وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.

وتم خلال الجلسة الافتتاحية تسليم الرئاسة من السفير سالم بن مبارك آل ثان المندوب الدائم لدولة قطر لدي الجامعة العربية باعتبار بلاده رئيس الدورة (155) إلى السفير أحمد عبدالرحمن البكر المندوب الدائم لدولة الكويت رئيس الدورة ( 156)، وشارك في الاجتماع السفير حسام زكي الأمين العام المساعد المسؤول عن شؤون مجلس الجامعة العربية.

ويناقش المندوبون الدائمون في اجتماعهم التحضيري على مدى يومين إقرار مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية، والنظر في مشاريع القرارات الخاصة بكل بند ورفعه إلى المجلس الوزاري لاعتماده ،إلى جانب إجراء التعيينات المطلوبة خاصة تعيين رئيس فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، وتعيين رئيس اللجنة الدائمة للشئون الإدارية والمالية.

ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة ( 7 ) بنود رئيسة تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والماللية والإدارية، وفي مقدمتها البند المتعلق بالعمل العربي المشترك ويحتوي على تقرير الأمين العام للجامعة العربية واجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتي الانعقاد( 155-156)، والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات للقمة العربية.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال البند المتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي، ويشتمل هذا البند على عدد من الموضوعات المرتبطة بمستجدات القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وقضية الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، ودعم موازنة دولة فلسطين، والوضع في الجولان العربي السوري المحتل .



ويشتمل مشروع جدول الأعمال بندا حول الشؤون العربية والأمن القومي ويتضمن مستجدات الأوضاع في سوريا، وليبيا ،واليمن، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث ( طنب الكبري، طنب الصغري، أبوموسي ) في الخليج العربي، وأمن الملاحة وامدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية .



وفيما يتعلق بالشؤون السياسية الدولية يتضمن مشروع جدول أعمال المجلس بندا حول التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الآمن القومي العربي والسلام الدولي، كما يشتمل مشروع جدول أعمال المحلس ملفا كاملا حول العلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية؛ خاصة العلاقات العربية- الأفريقية، العلاقات العربية- الأوروبية، العلاقات العربية -الروسية، والعلاقات العربية مع كل من: اليابان والهند والصين ودول أمريكا اللاتينية، إلى جانب ملف العلاقات بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة .