لحيازة أسلحة ومفرقعات.. المشدد 15 عاما لـ«الدكش» وشقيقيه بالقليوبية

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أسدلت محكمة جنايات بنها الستار على قضية أخيرة لـ«الدكش»أشهر تاجر مخدرات وسلاح في المثلث الذهبى بشبين القناطر ومعه شقيقاه حيث قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد 15 عاما لكلا محمد حافظ وشهرته «الدكش» وشقيقيه أمين حافظ وفرج حافظ وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهما في قضية أخرى لهما من سلسلة جرائم كثيرة ارتكبوها مابين القتل والمخدرات والسرقة بالإكراه وإطلاق الرصاص على ضباط الشرطة واستشهاد بعضهم وحصل المتهمين فيها على احكام بالاعدام شنقا في مراحل التقاضي المختلفة

ويواجهة المتهمون الثلاثة في القضية الأخيرة تهم حيازة المفرقعات وهى قاذف صاروخى ومفرقع مقذوف أر بى جي وعبوة مساعدة له وأسلحة نارية مششخنة عبارة عن 3 طبنجات بدون ترخيص لهم بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام كما حاز المتهمون فرد خرطوش و5859 طلقة تستعمل على الأسلحة النارية المشار إليها وأجزاء رئيسية لسلاح ناري «هيكل بندقية آلية» وحازوا ايضا كميات كبيرة من الحشيش واقراص الترامادول بقصد الإتجار

وسقط «الدكش» أحد أبرز أباطرة تجارة المخدرات في المثلث الذهبي بشبين القناطر في أيدي الاجهزة الامنية منذ 4 سنوات عقب تورطه في الهجوم المسلح على ضباط الشرطة بالخانكة ما أسفر عن استشهاد ضابط و3 من أفراد الأمن وإصابة آخرين حيث قضت المحكمة بإعدام الدكش وزوج شقيقته وشهرته السمري وآخر وشهرته توك توك لقيامهم بإطلاق الرصاص على دورية أمنية

وظهر «الدكش» واعوانه في فترة الإنفلات عقب ثورة 25 يناير الأمنى حيث قاموا بتحويل بعض أراضى قرية الجعافرة احد اذرع المثلث الذهبى للمخدرات في شبين القناطر

إلى وكر للسيارات المسروقة بجانب التوسع في تجارة المخدرات وشيدوا القصور وأنشأوا دواليب للهيروين والحشيش والأسلحة النارية

ويبدأ التاريخ الإجرامى لـ «الدكش» من والده حافظ أمين أشهر عنصر إجرامي في الإتجار بالمخدرات في شبين القناطر وكان مسجل خطر سبق اتهامه في 18 قضية مخدرات ومقاومة سلطات سلاح وسرقة وشروع في قتل وهارب من سجن أبوزعبل وشقيقيه فرج مسجل خطر سابق اتهامة في قضية مخدرات وتم اعتقاله عام 2006 لخطورته على الأمن العام، وأمين 27 عاما سابق اتهامه في 3 قضايا مخدرات ومقاومة سلطات والهارب من سجن الاستئناف في القضية رقم 8888ج شبين القناطر لسنة 2009م الحكم 15 سنة

وظهر صيت «الدكش» عقب الانفلات الأمنى التي عانت منها البلاد بعد ثورة يناير 2011 ومعه زوج شقيقته على السمرى وبعض أعوانهم، واشتهروا بانهم ملوك دواليب الهيروين بالمثلث الذهبى في القليوبية وامتد نشاطهم الاجرامى إلى تجارة الأسلحة النارية والذخائر وتخزينها داخل حدائق الموالح بمنطقة الجعافرة

و أبرز جرائم الدكش إطلاقه النار على دورية أمنية تابعة لمركز شرطة الخانكة بناحية سرياقوس ما أسفر عن استشهاد النقيب إيهاب جورجي معاون مباحث المركز و3 من المخبرين وإصابة النقيب محمد عزمي معاون المباحث و2 من المخبرين

وسبق اتهامه في قضيتي مخدرات وحريق عمد والهارب من سجن أبوزعبل في القضية رقم 149ج شبين القناطر لسنة 2007م سلاح ناري من عقوبة السجن 3 سنوات وشنت الاجهزة الامنية عدة حملات مكبرة على المثلث الذهبى حتى سقط «الدكش»