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"رئاسة الحرمين" تنهي صيانة باب الكعبة المشرّفة وإطار الحجر الأسود

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"رئاسة الحرمين" تنهي صيانة باب الكعبة المشرّفة وإطار الحجر الأسود "رئاسة الحرمين" تنهي صيانة باب الكعبة المشرّفة وإطار الحجر الأسود
تم إنجازها وفق أساليب متطورة وحديثة.. عبر فريق فني متخصص

أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال صيانة باب الكعبة المشرّفة والإطار الفضي للحجر الأسود، التي تم إنجازها وفق أساليب متطورة وحديثة، في تنفيذ الأعمال الخاصة بالكعبة المشرّفة والعناصر المتعلقة بها.

وذكر مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام، الدكتور سعد بن محمد المحيميد، أن وكالة شؤون المسجد الحرام تشرف على الأعمال الخاصة بالكعبة المشرّفة والعناصر المتعلقة بها كافة، بالتكامل والتنسيق مع مختلف وكالات الرئاسة المتخصصة، وبعض الجهات ذات العلاقة بالمسجد الحرام، ويقوم على تنفيذها فريق فني متخصص ومؤهل.

وأضاف، أن تلك الأعمال تجسّد اهتمام القيادة بالحرمين الشريفين لما يحملانه من مكانة عظيمة في قلوب المسلمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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