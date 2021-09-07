حبس 6 متهمين ضمن تشكيل عصابي بالسويس 4 أيام لسرقتهم مساكن بحي فيصل

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أمرت النيابة العامة بالسويس، بحبس ٦ متهمين ضمن تشكيل عصابي أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت لهم النيابة تحت الإشراف المستشار أيمن قطب رئيس نيابة فيصل والجناين تهمة تكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن.

وتبين قيام المتهمين بتنفيذ ١٧ واقعة سرقة في دائرة قسم شرطة فيصل الذي أتخذوه مسرحا لمزاولة نشاطهم الاجرامي

كان أمن السويس بالاشتراك مع قطاع الأمن العام تمكنوا من ضبط تشكيل عصابي مكون من ٦ أشخاص تخصصوا في سرقة المساكن بحي فيصل

وتبين أن عناصر التشكيل تقوم بالتسلق على المواسير وجدران العمارات وكسر نوافذ المساكن والأبواب.

وبالقبض على اللصوص عثر بحوزتهم على فرد محلي وطاقة من ذات العيار وسلاح أبيض فيما قاموا بالارشاد على المسروقات وهي ٦ شاشات عرض ومشغولات ذهبية وثلاث اسطوانات بوتاجاز وباب وشباك الوميتال فيما ذكر المتهمون أنهم قاموا بصرف المبالغ المالية عليهم.