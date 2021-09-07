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التحفظ على 22 ألف لتر سولار مدعم قبل طرحها بالسوق السوداء بالإسكندرية

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التحفظ على 22 ألف لتر سولار مدعم قبل طرحها بالسوق السوداء بالإسكندرية التحفظ على 22 ألف لتر سولار مدعم قبل طرحها بالسوق السوداء بالإسكندرية

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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 22.220 لتر سولار مدعم تم طبطها داخل مخزن بدون ترخيص قبل طرحها للبيع بالسوق السوداء.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لحيازته وتجميع كمية من السولار المدعم قبل بيعه في السوق السوداء بقصد التربح منه.

تم مداهمة المخزن والقي القبض على المدير المسؤول وبتفيشه عثر على 22.220 لتر «سولار» مدعم وذلك للتربح من فارق السعر والبيع بالسوق السوداء، قدرت بـ 149.985 جنيهاً، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

المصرى اليوم

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