الساعات الأخيرة في حياة فتاة أجبرت على ممارسة الدعارة بشقة المقطم: رمت نفسها من الثالث

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كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في مصرع "فتاة بني سويف" التي قفزت من الدور الثالث من داخل شقة قوادة بمنطقة مدينة نصر، وقالت أن المجني عليها رفضت تنفيذ طلبات المتهمة في ممارسة الرذيلة مقابل حصولها علي مقابل مادي فتم احتجازها داخل غرفة مما دفع الضحية إلي الهروب فسقطت ولفظت انفاسها الأخيرة قبل وصولها إلي المستشفي.

وقال والد المجني إن ابنته سافرت إلى القاهرة للبحث عن فرصة عمل، بعد أن أكدت لنا أن صديقتها تعمل في القاهرة داخل محل ملابس ووفرت لها فرصة عمل بمرتب مغري بمقارنة بالمبلغ الذي كانت تحصل عليه في محافظة بني سويف.

وأكد والدة الفتاة أمام جهات التحقيق، أنها كانت تتصل بهم يوميا، حتي فوجئوا علي اتصال هاتفي من ضباط بقسم شرطة المقطم يطلب منه الحضور إلي القاهرة لان ابنتهم في المستشفى في حالة حرجة.

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كانت الاجهزة الأمنية في القاهرة تلقت بلاغا من المستشفي بمنطقة المقطعم بوصول فتاة 17 تدعي "مرورة.م" 17سنة مصابة بنزيف في المخ وكسور متفرقة بجسدها، بسبب سقوطها من أعلى، انتقل ضباط قسم شرطة المقطم إلي مكان البلاغ، وبالفحض تبين أن مقيمة مع ربة منزل تدعى وزوجها بمنطقة المقطم تدعي «صفاء».

وقالت التحريات أن ربة منزل وزوجها لهما معلومات جنائية استقطبت فتاة من محافظة بني سويف من خلال مواقع التواصل الاجماعي الفيس بوك، لتشغيلها في شبكة دعارة تقودها الزوجة بمنطقة المقطم، وأضافت بمجرد دخول الضحية شقة المتهم ففوجئت بمحاولة إجبارها على ممارسة أعمال الدعارة بمقابل مادي وعندما رفضت تم احتجازها داخل شقتهما لإجبارها على ممارسة أعمال الدعارة فقفزت من شرفة الشقة.

جثة القتيلة - صورة أرشيفية

وقالت التحريات أن «صفاء» المتهمة وزوجها سبق ضبطهما في أعمال منافية للآداب في وقت سابق، وأنها قامت، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض علي القوادة وزوجها، وبمواجهتهما بالتحريات اعترفت القواد بتفاصيل الواقعة وانها وفوجئت بسقوطها من شرفة شقتها.، تم تحرير محضر بالواقعة وتواصل النيابة العامة التحقيقات بعد ان قررت المتهمة وزوجها 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

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