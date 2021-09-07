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سقوط تاجر سلاح ومخدرات بالسلام

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سقوط تاجر سلاح ومخدرات بالسلام سقوط تاجر سلاح ومخدرات بالسلام

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رصد ضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة نشاط عامل له معلومات جنائية لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (كمية من مخدر البودر- سلاح نارى- عدد من الطلقات- مبلغ مالى- ٢ هاتف محمول- ميزان حساس- أكياس بلاستيكية فارغة «معدة للتعبئة») وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه.

المصرى اليوم

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