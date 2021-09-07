زوجة في دعوي طلاق: «باع دهبي عشان يطلع أمه الحج»

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دعوي طلاق للضرر أقامتها زوجة امام محكمة الأسرة بالجيزة طلبت فيها الحكم بتطليقها ومنحها كافة حقوقها القانونية والشرعية وإلزامه برد قيمة المشغولات الذهبية الخاصة بها، والتي قالت أنها أجبرها على بيعها لدفع تكاليف الحج لوالدته.

تفاصيل الدعوي كما جاءت على لسان الزوجة: مشاكل كتير قابلتنا انا وجوزي من يوم ما إتجوزنا من 5 سنين، خصوصا لما ساب شغله بعد جوازنا بسنة ووقعد في البيت 0 شهور بدون عمل، كنت أنا المسئولة عن البيت بكل تفاصيله في الشهور دي. وعمري ما قولت كلمة واحدة تبين إني تعبانة أو مضغوطة ولا كنت بطلب منه أي شئ.

وأضافت الزوجة أمام خبراء مكتب تسوية النزاعات في دعواها: وبعد إيجاده عمل بمرتب مرضي، بدأت حياتنا تعود لطبيعتها تدريجياً، وبدأت المسئوليات خاصة المادية تقل بالنسبة لي، وحمدت ربنا إنه إستقر في شغله.

إلا انه ومنذ حولي عامين فوجئت به يخبرني نه يتعرض لأزمة مالية كبيرة وإنه إضطر لإقتراض مبلغ مالي من أحد أصدقائه للدخول في مشروع ما أثناء فترة تركه لعمله، ولكنه خسره هذا المبلغ ولم يكتمل المشروع. وطلب منه بيع مصوغاتي لسد هذا المبلغ. لم أتردد لحظة في تلبية طلبه وتوجهت في صباح اليوم التالي مباشرة لبيع مصوغاتي، لكن الصدمة الكبري كانت منذ 3 أشهر عندما علمت بالصدفة من أخته الصغري أن مصوغاتي كانت ثمناً لتأشيرة حج لوالدته، وأنه لم يحمل أي من أشقائه أي جزء من نفقات هذا الحج بعد تعهده بتدبير كافة تكاليفه.

مشاد عنيفة نشبت بيني وبين زوجي – على حد قول الزوجة في دعواها- إنتهت بإتهامي له بسرقتي وإتهامه لي بــ «قلة الأصل» وطلبت منه ثمن مصوغاتي وتطليقي، فقال لي نصاً «مالكيش حجة عندي.. ولو عايزة تطلقي إتنازلي عن كل حقوقك».

لم أجد أمامي سوي اللجوء للمحكمة لأخذ حقي من زوجي وأطلب إستدعاء شقيقته للشهادة بصحة كل ما أوردته في دعواي.