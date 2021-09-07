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الهدف الابتعاد بالصدارة.. تشكيلة الأخضر المتوقعة أمام عمان

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الهدف الابتعاد بالصدارة.. تشكيلة الأخضر المتوقعة أمام عمان الهدف الابتعاد بالصدارة.. تشكيلة الأخضر المتوقعة أمام عمان
في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022

الهدف الابتعاد بالصدارة.. تشكيلة الأخضر المتوقعة أمام عمان

يواجه السعودي الأول لكرة القدم، نظيره العماني، في مباراته الثانية (المجموعة الثانية) من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022، مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب مجمع السلطان قابوس بالعاصمة العمانية مسقط، وتحديدًا عند السابعة مساءً. ويتنافس على صدارة المجموعة، 3 منتخبات (، عمان، أستراليا) بعد الجولة الأولى بـ3 نقاط لكل منهما، مع أفضلية المنتخب الأسترالي بفارق الأهداف.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب هيرفي رينارد باللاعب علي الحسن في التشكيل الأساسي بدلًا من المصاب عبدالله عطيف.

التشكيلة المتوقعة للمنتخب السعودي أمام عمان:

حراسة المرمى: محمد العويس

ظهير أيسر: ياسر الشهراني

قلب دفاع: عبدالله مادو

قلب دفاع: عبدالإله العمري

ظهير أيمن: سلطان الغنام

محور: علي الحسن

محور: عبدالإله المالكي

وسط: سلمان الفرج

وسط أيمن: فهد المولد

وسط أيسر: سالم الدوسري

مهاجم: صالح الشهري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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