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غدًا.. "الفيصل" يطلق أعمال جائزة مكة للتميز في دورتها الثالثة عشرة
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 12:53 مساءً
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 13 مواطناً و3 مقيمين
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 12:53 مساءً
"تكافل" تصرف الدفعة الأولى من الإعانة المالية لـ 270 ألف طالب وطالبة
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 12:53 مساءً
بوتين يلتقي الأسد في الكرملين
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 12:48 مساءً
الأهلى يقدم عرضًا جديدًا لـ«معلول» بعد الخلاف على عدد سنوات العقد الجديد
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 12:47 مساءً
مياه أسيوط تستجيب لشكاوى أهالي المنطقة الصناعية بديروط
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 12:47 مساءً
إعترافات المتهم بقتل عريس المرج بطلق نارى فى البطن
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 12:47 مساءً
وزيرا التعليم العالي والاتصالات يشهدان توقيع اتفاقيتي تعاون بين «الاتصالات وجامعتي عين شمس والمنصورة»
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 12:47 مساءً
«قطاع الأعمال»: فتح بعض مراكز تجميع الأقطان بوجه بحري.. وأول مزاد بالشرقية 16 سبتمبر
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 12:47 مساءً
بالمجان.. الكشف على 380 شخصا في قافلة طبية بـ«الترعة المردومة» بالإسكندرية (صور)
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 12:47 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
طالبان تطلق النار في كابل لتفريق مظاهرات داعمة لمعارضة بنجشير
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 12:47 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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