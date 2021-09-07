حمد إبراهيم : إيهاب جلال اعتذر عن تجديد عقده مع الإسماعيلي

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اعتذر إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن تجديد تعاقده مع النادي في الفترة الجارية.

وقال حمد إبراهيم، المدرب العام للإسماعيلي في تصريحات خاصة:«إيهاب جلال، أبلغ اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي برئاسة على أبوجريشة، بصعوبة تجديد عقده مع النادي استمراره مع الفريق في الفترة المقبلة».

وأضاف:«لم يتم تنفيذ الطلبات التي طلبها الجهاز الفني بشأن التعاقدات الصيفية، لذلك فضل إيهاب جلال، الاعتذار عن الاستمرار مع الفريق»، مضيفا :«القرار تم اتخاذه منذ فترة، وليس اليوم وأبلغنا به اللجنة الفنية».

وتابع:«هناك بعض المعوقات تمنع استمرارنا مع الدراويش الموسم المقبل، لن نقبل أن يظهر الفريق بالمستوى الذي ظهر عليه في الثلاث مواسم الماضية، لذلك قررنا الاعتذار».

وأوضح :«الجهاز الفني لم يتلق عروض من نادي بيراميدز، في الفترة الجارية»، مؤكدًا :«كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح، من الممكن ان تكون هناك مفاوضات الفترة المقبلة؟، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي شيء».

يذكر أن اسم ايهاب جلال، ارتبط في الساعات الماضية بتدريب منتخب مصر خلفًا لحسام البدري، الذي تمت إقالته عقب التعادل مع الجابون في تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.