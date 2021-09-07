★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه كلما تم السيطرة على حركة دخول المنافذ البرية والبحرية ولجوية بشكل كامل، سنسطيع تحقيق أمل الوصول للمعايير العالمية.

وأضاف السيسي خلال تفقده أعمال تطوير ميناء الإسكندرية البحري، الثلاثاء، أن «إحنا بنعمل إجراءات الدنيا كلها المتقدمة بتعملها، إحنا مش هنبقى عجبة.. إحنا بنعمل اللي غيرنا سبقنا وعمله وإحنا بنحاول نحصله عشان نسهل على الناس ونضمن إن الحاجات اللي بتخش بلدنا حجات طبقًا للمعايير»، مشددًا على أنه لن يتم السماح بدخول أي بضائع إلى مصر إلا وفقًا للمعايير العالمية.