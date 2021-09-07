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: «إحنا مش هنبقى عجبة.. بنعمل اللي غيرنا سبقنا فيه وبنحاول نحصله»

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السيسي: «إحنا مش هنبقى عجبة.. بنعمل اللي غيرنا سبقنا فيه وبنحاول نحصله» : «إحنا مش هنبقى عجبة.. بنعمل اللي غيرنا سبقنا فيه وبنحاول نحصله»

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قال الرئيس عبدالفتاح ، إنه كلما تم السيطرة على حركة دخول المنافذ البرية والبحرية ولجوية بشكل كامل، سنسطيع تحقيق أمل الوصول للمعايير العالمية.

وأضاف السيسي خلال تفقده أعمال تطوير ميناء الإسكندرية البحري، الثلاثاء، أن «إحنا بنعمل إجراءات الدنيا كلها المتقدمة بتعملها، إحنا مش هنبقى عجبة.. إحنا بنعمل اللي غيرنا سبقنا وعمله وإحنا بنحاول نحصله عشان نسهل على الناس ونضمن إن الحاجات اللي بتخش بلدنا حجات طبقًا للمعايير»، مشددًا على أنه لن يتم السماح بدخول أي بضائع إلى إلا وفقًا للمعايير العالمية.

المصرى اليوم

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