طلاب الثانوي يواصلون امتحانات الدور الثاني في المنيا بمادتي الفيزياء والتاريخ

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واصل طلاب بالثانوي العام في المنيا، الثلاثاء، أداء امتحانات الدور الثاني للثانوي، بمادتي الفيزياء للقسم العلمي، والتاريخ للقسم الأدبي، داخل 18 لجنة عامة، مخصصة لاستقبال 10 آلاف طالب وطالبة، وفقا للجدول التي أعلنته وزارة التربية والتعليم، وسط إجراءات أمنية، وإجراءات وقائية واحترازية مشددة، للوقاية من فيروس كورونا.

غرف العمليات ترصد الشاكاوي

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه أدى عدد من طلاب الثانوي العام، امتحان مادتي الفيزياء للقسم العلمي، والتاريخ للقسم الأدبي، دون تلقي غرفة العمليات بالإدارات التعليمية أو المديرية شكاوى أو رصد مخالفات.

عدد اللجان والطلاب بالمحافظة

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالمنيا، خصصت 18 لجنة عامة، بدلا من 86 لجنة، لاستقبال 10 آلاف طالب وطالبة لأداء الامتحانات، داخل 9 مراكز بالمحافظة، من العدوه شمالا حتى دير مواس جنوبا، لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات.