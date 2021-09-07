أخبار عاجلة

غدًا.. "الفيصل" يطلق أعمال جائزة مكة للتميز في دورتها الثالثة عشرة -
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 13 مواطناً و3 مقيمين -
"تكافل" تصرف الدفعة الأولى من الإعانة المالية لـ 270 ألف طالب وطالبة -
بوتين يلتقي الأسد في الكرملين -
الأهلى يقدم عرضًا جديدًا لـ«معلول» بعد الخلاف على عدد سنوات العقد الجديد -
مياه أسيوط تستجيب لشكاوى أهالي المنطقة الصناعية بديروط -
إعترافات المتهم بقتل عريس المرج بطلق نارى فى البطن -
وزيرا التعليم العالي والاتصالات يشهدان توقيع اتفاقيتي تعاون بين «الاتصالات وجامعتي عين شمس والمنصورة» -
«قطاع الأعمال»: فتح بعض مراكز تجميع الأقطان بوجه بحري.. وأول مزاد بالشرقية 16 سبتمبر -
بالمجان.. الكشف على 380 شخصا في قافلة طبية بـ«الترعة المردومة» بالإسكندرية (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طلاب الثانوي يواصلون امتحانات الدور الثاني في المنيا بمادتي الفيزياء والتاريخ

Print
طلاب الثانوي يواصلون امتحانات الدور الثاني في المنيا بمادتي الفيزياء والتاريخ طلاب الثانوي يواصلون امتحانات الدور الثاني في المنيا بمادتي الفيزياء والتاريخ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل طلاب بالثانوي العام في المنيا، الثلاثاء، أداء امتحانات الدور الثاني للثانوي، بمادتي الفيزياء للقسم العلمي، والتاريخ للقسم الأدبي، داخل 18 لجنة عامة، مخصصة لاستقبال 10 آلاف طالب وطالبة، وفقا للجدول التي أعلنته وزارة التربية والتعليم، وسط إجراءات أمنية، وإجراءات وقائية واحترازية مشددة، للوقاية من .

غرف العمليات ترصد الشاكاوي

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه أدى عدد من طلاب الثانوي العام، امتحان مادتي الفيزياء للقسم العلمي، والتاريخ للقسم الأدبي، دون تلقي غرفة العمليات بالإدارات التعليمية أو المديرية شكاوى أو رصد مخالفات.

عدد اللجان والطلاب بالمحافظة

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالمنيا، خصصت 18 لجنة عامة، بدلا من 86 لجنة، لاستقبال 10 آلاف طالب وطالبة لأداء الامتحانات، داخل 9 مراكز بالمحافظة، من العدوه شمالا حتى دير مواس جنوبا، لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صحة حماس: 1805 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحة حماس: 1805 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خطوة بخطوة.. كيف تتم عملية تنبيب المرضى لمحاولة إنقاذهم من فيروس كورونا؟

خطوة بخطوة.. كيف تتم عملية تنبيب المرضى لمحاولة إنقاذهم من فيروس كورونا؟

وفاة سيدة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد بالعريش

وفاة سيدة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد بالعريش

جامعة سوهاج تواصل حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

جامعة سوهاج تواصل حملة التطعيم ضد فيروس كورونا