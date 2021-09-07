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الكشف عن تفاصيل أيام القاهرة الدولي للمونودراما الخميس

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الكشف عن تفاصيل أيام القاهرة الدولي للمونودراما الخميس الكشف عن تفاصيل أيام القاهرة الدولي للمونودراما الخميس

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تعقد إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما مؤتمرا صحفيا الخميس 9 سبتمبر بمقر المجلس الأعلى للثقافة في الساعة الخامسة مساء.
وأوضح د. أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان أن المؤتمر سوف يستعرض فعاليات الدورة الرابعة والتي تقام في الفترة من 13 وحتى 17 سبتمبر الجاري، تحت رعاية د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وتحل فيه الجمهورية التونسية ضيف شرف المهرجان، وذلك ضمن مراسم العام الثقافي المصري التونسي .
وأضاف رؤوف: سوف يتم إعلان جدول المهرجان والدول المشاركة والمسارح التي سوف تقدم عليها العروض إضافة لورش المهرجان والتي تحظي بمدربين دوليين
وتابع رؤوف سوف يعلن أيضا عن استحداث منصة جديدة وهي منصة مونودراما الشاشة والعروض التي سوف تقدم عبر شاشات الفيديو .
يذكر أن الدورة السابقة لأيام القاهرة الدولي للمونودراما أقيمت في فبراير 2020 وقد حفلت بمشاركة أكثر من ١٥ دولة وحلت ضيف شرف للمهرجان .

المصرى اليوم

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