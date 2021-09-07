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أحمد حاتم وجميلة عوض بين زواج الحب والصالونات في فيلم «عروستي»

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أحمد حاتم وجميلة عوض بين زواج الحب والصالونات في فيلم «عروستي» أحمد حاتم وجميلة عوض بين زواج الحب والصالونات في فيلم «عروستي»

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في تعاونهما الأول معاً، تصدر الفنانان أحمد حاتم وجميلة عوض البوستر الرسمي لفيلم الدراما الرومانسية والكوميديا «عروستي» للمخرج محمد بكير، ومن المرتقب إطلاقه قريباً في دور العرض.
قصاصات ورق وفنجان قهوة، هكذا ظهر البوستر الرسمي للفيلم، حيث تحمل قصاصات ورق ملونة معلقة على حائط أمام مكتب، وجهي «حاتم وجميلة» المبتسمين، بينما يحمل المكتب فنجان قهوة ساخناً وقلماً، وبجوارهما كتاب للمؤلف الشهير أحمد خالد توفيق.
وتم إطلاق البوستر الرسمي بعد أيام من طرح الإعلان التشويقي للفيلم، والذي يوحي بقصة رومانسية مليئة بالمواقف الكوميدية الساخرة، والتي يُطرح من خلالها تساؤلاً حول أيهما أفضل، الزواج عن حب أم زواج الصالونات.
وبالإضافة لأحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولة الفيلم صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير.

المصرى اليوم

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