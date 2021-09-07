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عضو «صحة النواب»: قرار تعيين 5 آلاف صيدلي لا يلبي الطموحات ولا ينفذ توصيات لجنة الصحة

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عضو «صحة النواب»: قرار تعيين 5 آلاف صيدلي لا يلبي الطموحات ولا ينفذ توصيات لجنة الصحة عضو «صحة النواب»: قرار تعيين 5 آلاف صيدلي لا يلبي الطموحات ولا ينفذ توصيات لجنة الصحة

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قالت النائبة ميرفت عبدالعظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تعليقًا على قرار وزيرة الصحة بتكليف 5000 من خريجي صيدلة دفعة 2018 فقط، إن هذا القرار خطوة على الطريق لكنها لم تحقق طموحات وتوصيات لجنة الصحة التي نادت بحل المشكلة بتكليف باقي خريجي دفعة ٢٠١٨ ووضع جدول زمني واضح لباقي دفعة ٢٠١٩ وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وأضافت في تصريحات لها، الثلاثاء، أن اللجنة ستواصل دعم الخريجين حتى يتم حل أزمتهم وفقًا لرؤية اللجنة التي راعت مصلحة كل الأطراف.

وتابعت أن عدد خريجي دفعة 2018 حوالي 15 ألف خريج، وهناك 2000 خريج لم يتقدموا بطلبات تكليف، و13 ألف تقدموا، وتم تكليف 5 آلاف صيدلي، ولم يكلف 8200 صيدلي، دفعة 2019، حوالي 17 ألف صيدلي، 2000 خريج لم يتقدموا بطلبات تكليف، و15 ألف تقدموا وتم تكليف 6 آلاف ولم يكلف 9 آلاف.

وأكدت أنها ستعمل وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب حل المشكلة نهائيًا واستكمال تكليف باقى الخريجين من 2018 و2019 مطالبة بوضع جدول زمني للتكليف.

المصرى اليوم

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