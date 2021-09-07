موظف بـ«تخفيض نفقة صغيره»: «عندى عيال تانية غيره»

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نظرت محكمة استئناف عالي الإسرة، استئناف موظف على حكم أول درجة والصادر بإلزامه بدفع نفقة شهرية لطفله قدرها ألف و200 جنية، وطلب المستأنف من المحكمة تخفيض النفقة لعدم قدرته على سداد المبلغ لعدم تناسبه مع دخله .

وتابع بانه طلق والده ابنه منذ 4 سنوات بناء على رغبتها لرفضها الإقامة مع والدته، في حين انهما تزوجا معها، وطالبته باستئجار شقة إلا أن رفض لكون والدته سيدة مسنه وتحتاج إلى الرعاية، وكان سبب مشكلتهاا هو رفضها طهى الأطعمة وطالبته باحضار شقيقته لمساعدتها، إلا أن الأخير لم تتمكن بسبب ان زوجها يتشاجر معها.

وذكر بانه يعمل موظف في إحدى الشركات الخاصة وراتبه لم يتجاوز ال5 الالف جنية، وبعد عام من طلاقها حاول ردها إلى عصمته من أجل تربية طفلهما في جو مستقر، إلا إنها رفضت وكانت شرط عودتها هو شراء شقة تمليك في حين أن إمكانياته المادية لاتسمح شراء شقة أو استئجارها،

وأشار بان طليقته عقب الطلاق حصلت على كافة حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقة متعة، واتفق معها بالانفاق على طفله وجلب كافة متطلباته، واستمر عدة أشهر ينفق على طفله، إلا انه فوجئ بطليقته تقيم دعوى ضده تطالبه بنفقه لطفلهما باثر رجعى منذ الطلاق بعد ان علمت بخبر زواجه من زميلته في العمل.

وأضاف بان قاضى أول درجة قضى بالزامة بدفع 600 جنية، واستئنافت على الحكم وطلبت زيادة نفقة بعد عدة أشهر من الحكم وصدر لها الحكم المتقدم بالزامه بدفع 1200 جنية نفقه، وأضاف بان امكانياته لاتسمح بدفع المبلغ لكون متزوج ولدية طفلين توأم غير طفل من زوجته الأولى